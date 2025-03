Ascolti tv del 23 marzo, Che tempo che fa sfida Le Iene e Tradimento

Un’altra sfida per gli ascolti della domenica sera: come sono andati i programmi Rai e Mediaset, senza dimenticare Che tempo che fa

Un palinsesto variegato quello di domenica 24 marzo: su Rai1 in diretta dallo stadio Iduna Park a Dortmund è andato in onda lo scontro Germania-Italia, mentre su Rai2 era in programma l’appuntamento con il film drammatico La sostituta.

Su Rai 3 Riccardo Iacona ha portato ancora una volta le inchieste di PresaDiretta; spazio poi all’informazione su Rete4 con Giuseppe Brindisi e la trasmissione Zona Bianca. Appuntamento ormai irrinunciabile su Canale5 per gli appassionati con la dizi turca di Mediaset, Tradimento, amatissima dal pubblico. Su Italia1 sono tornate le inchieste inedite di Le Iene con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni, e sul Nove imperdibile la puntata di Che tempo che fa, con una Lorella Cuccarini definita da Fabio Fazio “Rambo” che quest’anno festeggia i 40 anni di carriera e con una Luciana Littizzetto scatenata (come al solito) che ha messo in imbarazzo la sua spalla. Ma come sono andati gli ascolti di domenica 23 marzo? Scopriamolo insieme.

Prima serata, ascolti tv del 23 marzo

Nella serata di ieri, domenica 23 marzo 2025, su Rai1 la partita di Nations League – Germania-Italia ha interessato 7.107.000 spettatori pari al 34.2% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.234.000 spettatori con uno share del 13.2%. Su Rai2 La sostituta intrattiene 798.000 spettatori (3.9%).

Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.331.000 spettatori con il 9.6%. Su Rai3 Presadiretta segna 1.254.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 566.000 spettatori (3.9%). Su La7 La7 Storia: Vajont – La Diga del Disonore raggiunge 441.000 spettatori e il 2.4%. Su Tv8 Sliding Doors ottiene 250.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.416.000 spettatori con il 6.9% nella presentazione, 2.015.000 spettatori con il 9.6% nella prima parte e 996.000 spettatori con il 9.2% nella seconda parte parte chiamata Il Tavolo (L’Importante è Finire a .000 e il %).

Access Prime Time, i dati del 23 marzo

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.724.000 spettatori pari al 12.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.218.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 902.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 771.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole… Domenica ha interessato 678.000 spettatori (3.2%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 674.000 spettatori pari al 3.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 23 marzo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.152.000 spettatori pari al 22.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.342.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 2.090.000 spettatori (15.7%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.835.000 spettatori (17.5%).

Su Rai2 Sci Alpino – Coppa del Mondo Maschile totalizza 524.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 565.000 spettatori (3.8%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 588.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.357.000 spettatori (13.5%). A seguire Blob segna 699.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 La Promessa interessa 782.000 spettatori (4.2%). Su Tv8 4 Hotel conquista 335.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (411.000 – 3.1%), Che Tempo Che Farà ha interessato 732.000 spettatori con il 4.1%.