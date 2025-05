Ascolti tv del 23 maggio, Milly Carlucci sfida Tradimento e Quarto Grado

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Milly Carlucci è tornata su Rai 1 per condurre la semifinale di Sognando… Ballando con le stelle e di nuovo si trova contro la soap turca Tradimento su Canale 5 e Quarto Grado su Rete 4 con al centro il caso di Garlasco.

La serata del venerdì su Rai 1 è tutta per Milly Carlucci con Sognando… Ballando con le stelle. Ospiti della semifinale sono stati Francesca Michielin, Rocco Hunt, The Kolors, Settembre, Francesco Gabbani, Marcella Bella, Noemi e Sal Da Vinci.

Su Canale 5 a Tradimento Selin si sveglia e parla con la polizia, ma non ricorda niente dell’incidente. Olyum, turbata dall’accaduto, va a trovare Kahraman e si sfoga con lui. Nel frattempo, Hakan ha derubato tutta la famiglia di Guzide.

A Quarto Grado su Rete 4 si è parlato dell’omicidio di Chiara Poggi. Tra le tante novità emerse, la più clamorosa è l’impronta rilevata sulla parete destra delle scale dove è stato trovato il cadavere della giovane, e mai esaminata prima. 15, i punti di contatto compatibili con il palmo di Andrea Sempio. Che, tornato nel registro degli indagati per omicidio, non si è presentato in Procura, dove era atteso martedì scorso: la sua difesa, intanto, minaccia guerra totale.

Su Rai 3 è tornato Farwest, mentre su La7 è andato in onda Propaganda Live.

Prima serata, ascolti tv del 23 maggio: Tradimento batte Milly Carlucci

Nella serata di ieri, venerdì 23 maggio 2025, su Rai1 la semifinale di Sognando Ballando con le Stelle ha interessato 2.116.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.283.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 Aemilia 220 – La Mafia sulle Rive del Po intrattiene 531.000 spettatori pari al 3%.

Su Italia1 Rambo – Last Blood incolla davanti al video 1.241.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai3 FarWest segna 435.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.546.000 spettatori (11.1%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 801.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 MasterChef ottiene 617.000 spettatori con il 4.2%, mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 523.000 spettatori (3%).

Access Prime Time, dati del 23 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.880.000 spettatori (22.5%), mentre Affari Tuoi raduna 4.666.000 spettatori (25.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.410.000 spettatori pari al 13.3%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 397.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.048.000 spettatori (5.8%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 872.000 spettatori (5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.386.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 954.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 856.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.502.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Foodish totalizza 440.000 spettatori (2.5%). E sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 389.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 23 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 2.498.000 spettatori pari al 22.8%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.591.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.625.000 spettatori (15.9%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.464.000 spettatori (19.1%).

Su Rai2, dopo Referendum 2025 (194.000 – 2%) e TGSport Sera (298.000 – 2.8%), Equitazione – Coppa delle Nazioni totalizza 228.000 spettatori con l’1.8%, mentre Blue Bloods sigla 552.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 368.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 495.000 spettatori (3.2%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.045.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 791.000 spettatori (4.9%) e Faccende Complicate sigla 605.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 La Promessa interessa 877.000 spettatori (5.6%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 162.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 236.000 spettatori (1.6%), infine sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 311.000 spettatori con il 2.2%.