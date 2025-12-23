Ascolti tv del 22 dicembre, tutto fermo per Natale: lo scontro è tra De Martino e Gerry Scotti

A 70 anni dall'uscita nelle sale su Rai 3 è tornato "Tutti insieme appassionatamente". Ma la vera lotta per gli ascolti è tra Gerry Scotti e Stefano De Martino

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Gerry Scotti

In tv lunedì 22 dicembre tutto sembra essersi fermato in attesa del Natale. Le consuete trasmissioni della prima serata sono terminate o sospese, ad eccezione dell’appuntamento su Rete 4 con Quarta Repubblica e quello su La7 con La Torre di Babele.

La serata televisiva è stata dominata dai film con grandi classici come Tutti insieme appassionatamente con Julie Andrews su Rai 3, che compie 60 anni. Infatti, è arrivato nelle sale italiane il 30 dicembre 1965.

Su Rai 1 è andato in onda in prima visione Love Again, una romantica storia d’amore che ha a che fare con Celine Dion. Rai 2 ha trasmesso Formidabile Discoring – Natale.

Su Canale 5 abbiamo visto Io sono Farah, mentre su Italia 1 la finale di Supercoppa, Napoli-Bologna.

Ma il vero scontro della serata, per quanto riguarda lo share, si è giocato nel prime time tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1, che ultimamente sembra essersi un po’ ripreso, e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna.

Prima serata, ascolti tv del 22 dicembre

Su Rai1 Love Again incolla al piccolo schermo 2.218.000 spettatori, pari al 13,4% di share, mentre su Canale5 Io Sono Farah piace a 2.135.000 spettatori, con uno share del 12,8%. Su Rete 4 Quarta Repubblica totalizza 834.000 spettatori (6,7%), su Rai 3 Tutti insieme appassionatamente, grande classico senza tempo, viene visto da 911.000 spettatori (5,9%), mentre su Italia 1 va in onda la finale di Supercoppa Italiana, con la vittoria del Napoli sul Bologna, seguita da 1.631.000 spettatori con il 9,7% di share.

Su Rai2 Formidabile Discoring intrattiene 854.000 spettatori (5,8%), meglio de La Torre di Babele che su La 7 totalizza 634.000 spettatori (3,4%). Bene per il GialappaShow – Best Of su TV 8, che ottiene 456.000 spettatori (2,9%). Sul Nove Little Big Italy è visto da 384.000 spettatori con il 2,2% di share.

Access Prime Time, dati del 22 dicembre

Su Rai1 Affari tuoi è seguito da 4.358.000 spettatori, col 20,7% di share, ma Stefano De Martino non riesce a battere Gerry Scotti che su Canale 5 con La Ruota della Fortuna totalizza 4.882.000 spettatori, pari al 23,3% di share.

Su Rai2 F.B.I. International è seguito da 373.000 spettatori con l’1, 8% di share, su Rai3 Il Cavallo e la Torre ottiene 829.000 spettatori (4%). Bene per Un Posto al Sole, che appassiona 1.267.000 spettatori (6%). Su Rete4 4 di Sera è visto da 741.000 spettatori (3,6%) nella prima parte e 600.000 spettatori (2,8%) nella seconda parte.

Su La7 In Onda totalizza 1.278.000 spettatori (6%), mentre su Tv8 4 Ristoranti è visto da 395.000 (1,9%) e sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa è seguito da 446.000 spettatori (2.1%). Bene anche per Casa a Prima Vista su Real Time, che è seguito da 583.000 spettatori (2,8%).

Ascolti tv Preserale, dati del 22 dicembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ottiene un ascolto medio di 3.295.000 spettatori pari al 26,3% di share nella seconda parte, mentre su Canale5 Caduta libera con Max Giusti intrattiene 2.706.000 spettatori (17,4%), sempre nella seconda parte.

Dopo TGSport Sera (334.000 spettatori, 2,7%), su Rai 2 va in onda Road to Milano-Cortina 2026 seguito da 163.000 spettatori (1,1%), poi 9-1-1 registra 326.000 spettatori (1,7%). Su Rai 3 le news del TGR sono seguite da 2.274.000 spettatori (13,5%). Va in onda anche Blob, come sempre, che totalizza 1.015.000 spettatori (5,4%), seguito da Via dei Matti n°0 che ottiene 765.000 spettatori (3,8%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 1.101.000 spettatori (6,7%), La Promessa è seguito da 957.000 spettatori (4,9%) e, infine, su La 7 Ignoto X raduna 233.000 (1,6%).Bene per Tv 8 con 4 Hotel (318.000 spettatori, 1,9%) e per il Nove con Cash or Trash – Chi Offre di Più? (635.000 spettatori, 3,4%).

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!