IPA Stefano De Martino si commuove ad Affari Tuoi: "Cuore di mamma"

Una puntata molto emotiva, quella di lunedì 22 dicembre ad Affari Tuoi. Protagonista di serata Cristina, affiancata da sua sorella Marisa. Ha spiegato d’aver partecipato ai provini per gioco, senza una reale speranza di ritrovarsi in puntata. Ciò è accaduto ma, purtroppo, non è andata come sperava.

Lacrime per Nicole

È chiaro che Cristina abbia disputato la propria partita ad Affari Tuoi con un solo pensiero in testa: ottenere il massimo per sua figlia Nicole. La piccola ha un anno e mezzo e la sua foto ha conquistato l’intero studio.

Il solo vederla porta le lacrime agli occhi di Cristina. Stefano De Martino la guarda e la accoglie in un abbraccio: “Cuore di mamma”. Perché tanta commozione? Nicole è il suo piccolo grande miracolo. L’ha desiderata a lungo insieme al suo compagno e i due hanno dovuto attendere ben sette anni per poterle dare il benvenuto in questo mondo.

La dichiarazione d’amore di Herbert

Un dolce momento come quello delle lacrime di Cristina è interrotto, come suo solito, da Herbert Ballerina. Nel sentire che Nicole è stata attesa per sette anni, ha detto: “È dura con la pancia per sette anni”.

Risate generali e sorprendente convocazione da parte del Dottore. Il comico si è così presentato alla cornetta rossa, ricevendo qualche domanda privata. Ha ammesso d’essere innamorato, per poi ammiccare a De Martino e mandargli un bacio.

Ancora risate generali ma poi il duo, come se fosse una semplice uscita tra amici, si lascia andare a qualche battuta. Il conduttore lo spinge a salutare Lucia, sua compagna. Ma non solo, Stefano gli suggerisce un insieme di frasi dolci da pronunciare alla telecamera: “Salutala, è Natale dai. Saluta Lucia. Dille ti amo, sei la mia vita, sei il mio cuore, se il mio tutto. Quando torno facciamo un figlio”. Ecco, copione recitato quasi totalmente. Dinanzi all’idea della genitorialità, infatti, Hebert si dà alla fuga, per poi aggiungere: “Ora tutte sanno che sono fidanzato. Mi hai rovinato il giro”.

Sogni infranti

Per quanto non si aspettasse di partecipare realmente ad Affari Tuoi, col tempo Cristina ha avuto modo di formulare qualche sogno. Desideri da realizzare con una somma ottenuta grazie ai pacchi. In cima alla lista c’è un lungo viaggio con il suo Antonio e la piccola Nicole.

Prima la famiglia e soltanto dopo il progetto di un negozio più grande, dove poter continuare la sua attività di parrucchiera. Mentre raccontava ciò, stringeva tra le mani il pacco numero 12. Tutto sembrava andare per il meglio, ritrovandosi addirittura con sei rossi e appena un blu. Una puntata scritta dal destino, che però stavolta è stato beffardo.

Dopo aver rifiutato due volte 25mila euro e 1 volta 30mila, Cristina si è lasciata tentare dal cambio. Sua sorella credeva nel 12 ma non è bastato. Alla fine ha scoperto d’aver rinunciato a 75mila per andare a pescare i 200 euro. Finisce con le lacrime agli occhi per sua figlia, un gran sospiro e la forza di dire: “Va bene così”.

