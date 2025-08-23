Ascolti tv del 22 agosto, chi ha vinto tra la novità Only you ed Era ora su Rai1

Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra "Only you" e il film dal finale struggente "Era ora"

IPA Edoardo Leo

Un venerdì sera all’insegna dei sentimenti, quello a cui abbiamo assistito il 22 agosto, che ha visto fronteggiarsi Era ora con Edoardo Leo contro la novità di Canale5 Only you. Per la prima volta dopo molti anni, Mediaset ha infatti provato a non spogliare completamente il palinsesto estivo e proporre ogni giorno qualcosa di nuovo. Il risultato è andato ben oltre le aspettative, basti pensare agli ottimi ascolti tv di Sarabanda e La ruota della fortuna, segno che anche per i telespettatori qualcosa sta cambiando davvero.

Nel frattempo, Rai3 ha trasmesso la Diamond League di Atletica – con una serie di gare sempre più avvincenti e gli occhi puntati verso Marcel Jacobs – mentre su Rai2 abbiamo visto The Americas. Ancora in pausa Gianluigi Nuzzi e il suo Quarto Grado che lasciano invece spazio a The Impossible, invece su Italia1 abbiamo assistito agli episodi di Chicago Fire. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti tv del 22 agosto? Tutti i risultati.

Prima serata, ascolti tv del 22 agosto

Su Rai1 Era Ora ha interessato 1.556.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 Only You in prima tv ha conquistato 1.534.000 spettatori con uno share del 13%. Su Rai2 The Americas intrattiene 719.000 spettatori pari al 5.3%. Su Italia1 Chicago Fire in prima tv incolla davanti al video 860.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 la Ginnastica Ritmica segna 532.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 The Impossible totalizza un ascolto medio di 643.000 spettatori (5.3%). Su La7 Nel Centro del Mirino raggiunge 457.000 spettatori e il 3.9%.

Su Tv8 Italia’s Got Talent in replica ottiene 430.000 spettatori (3.5%). Sul Nove Comedy Match in replica raduna 452.000 spettatori con il 3.6%. Sul 20 Guardians – Il risveglio dei Guardiani fa sintonizzare 296.000 spettatori (2.2%). Su Rai4 Maximum Risk è scelto da 261.000 spettatori (2%). Su Iris Brooklyn è seguito da 259.000 spettatori pari al 2%. Su RaiMovie Tora! Tora! Tora! sigla 266.000 spettatori (2.2%). Su RaiPremium Il Fiume della Vita è la scelta di 137.000 spettatori con l’1.1%.

Access Prime Time, dati del 22 agosto

Su Rai1 Techetechetè raduna 2.300.000 spettatori (16.2%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 3.831.000 spettatori pari al 26.9%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 769.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Atletica Leggera: Diamond League è seguito da .000 spettatori (%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 614.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 558.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 971.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 4 Ristoranti totalizza 385.000 spettatori (2.7%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 540.000 spettatori con il 3.8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 22 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 1.998.000 spettatori pari al 21.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.835.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale5 Sarabanda – Prima Sfida ha intrattenuto 1.411.000 spettatori (16.3%), mentre Sarabanda ha convinto 1.785.000 spettatori (17%). Su Rai2, dopo TgSport Sera (396.000 – 4.7%), The Rookie totalizza 433.000 spettatori con il 4.3% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 564.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 Studio Aperto MAG sigla 292.000 spettatori (3.1%); a seguire CSI: Miami totalizza un ascolto medio di 398.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.849.000 spettatori (16.1%). Su Rete4 La Promessa interessa 702.000 spettatori (5.7%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 120.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 204.000 spettatori (1.8%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (215.000 – 2.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 338.000 spettatori con il 2.7%.