Ascolti tv 20 aprile, Che tempo che fa speciale Ornella Vanoni sfida Le Iene

Fonte: IPA Fabio Fazio e Ornella Vanoni

Nella serata del giorno di Pasqua, domenica 20 aprile, il palinsesto tv ha scelto di regalare agli spettatori una varietà di programmi che differiscono dalla programmazione saltuaria, ma che hanno regalato grandi emozioni e intrattenimento per tutti i gusti.

Su Rai 1 è andato in onda Il lupo e il leone, film diretto da Gilles de Maistre che racconta il legame profondo tra uomo e natura in una storia profonda e coinvolgente. Su Rete 4 è invece andato in onda Il piccolo lord, mentre Canale 5 ha proposto Mary Me – Sposami, film che vede protagonisti Jennifer Lopez e Owen Wilson.

Italia 1 ha scelto di misurarsi nella gara di ascolti con una puntata di Le Iene presentano La Cura, mentre sul Nove la canonica puntata di Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio ha lasciato spazio a uno speciale appuntamento del programma completamente dedicato a Ornella Vanoni, iconico volto della musica italiana e fedelissima ospite del format del conduttore. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 20 aprile 2025?

Prima serata, ascolti tv del 20 aprile

Nella serata di Pasqua, domenica 20 aprile 2025, su Rai1 Il lupo e il leone ha interessato 2.571.000 spettatori pari al 16% di share. Un buon risultato, che scavalca quello di Canale5, che ha invece puntato su Marry Me – Sposami conquistando 1.529.000 spettatori con uno share del 9.8%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene invece 684.000 spettatori (4%) e N.C.I.S. Origins 586.000 spettatori (3.6%).

Su Italia1 Le Iene presentano: La Cura incolla davanti al video 1.245.000 spettatori con il 9.5%. Un risultato che permette a Meiaset di vincere conto il Nove che, dopo Che Tempo Che Fa presenta: Senza Fine, anteprima che ha ottenuto il 3.8%, con Senza Fine raduna 280.000 spettatori con l’1.9%.

Su Rai3, dopo la presentazione (717.000 – 4.4%), La puntata finale de Il Borgo dei Borghi segna 1.167.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rete4 Il piccolo lord totalizza un a.m. di 927.000 spettatori (5.8%). Su La7 In Viaggio con Barbero raggiunge 658.000 spettatori e il 3.9%. Su Tv8 il Gran Premio d’Arabia Saudita di Formula 1 ottiene 1.420.000 spettatori con l’8.8%.

Access Prime Time, dati del 20 aprile

Per quanto riguarda i dati dell’ Access Prime Time, su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.881.000 spettatori (28.8%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.075.000 spettatori pari al 12.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 753.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 782.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 705.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Barbero Risponde ha interessato 784.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 Paddock Live arriva a 582.000 spettatori e il 3.5%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 485.000 spettatori e il 3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 20 aprile

Nel preserale Pasquale, Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.197.000 spettatori pari al 18.8%, mentre L’Eredità ha coinvolto 2.975.000 spettatori pari al 22.1%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.419.000 spettatori (12.6%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 1.805.000 spettatori (13.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (211.000 – 2.3%) e TG2 Dossier (265.000 – 2.6%), Blue Bloods totalizza 421.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 630.000 spettatori con il 4.2% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 458.000 spettatori (3.7%) e C.S.I. Miami raccoglie 353.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.715.000 spettatori (12.4%). A seguire Blob segna 671.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 La Promessa interessa 660.000 spettatori (4.4%). Sul Nove Best Weekend ha invece interessato 247.000 spettatori con il 2.1%