Ascolti tv 18 gennaio, Fazio sfida Gerry Scotti con l’omaggio a Ornella Vanoni

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Fabio Fazio e Ornella Vanoni in una puntata di "Che Tempo che Fa"

La domenica sera resta uno dei momenti chiave della settimana televisiva con un’offerta pensata per pubblici diversi e gusti molto distanti tra loro. Anche il 18 gennaio la programmazione ha messo in campo fiction, approfondimento, intrattenimento e grandi omaggi, trasformando la prima serata in una vera e propria sfida a colpi di share.

Su Rai 1 è andato in onda Prima di noi, la serie che continua a puntare su storie familiari e memoria collettiva. Rai 3 ha scelto l’inchiesta con Report, appuntamento fisso per chi la domenica sera non rinuncia all’attualità. Su Rete 4 spazio a Fuori dal coro, mentre Canale 5 ha giocato la carta della tradizione con Chi vuol essere milionario, affidandosi ancora una volta a Gerry Scotti.

Italia 1 ha proposto Le Iene, tra servizi e monologhi che alimentano il dibattito anche sui social. Sul Nove, invece, l’attenzione era tutta per Ornella Senza Fine, lo speciale di Che tempo che fa dedicato a Ornella Vanoni: un omaggio elegante a una delle voci più amate della musica italiana che continua a parlare a più generazioni. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 18 gennaio 2026?

Prima serata, i dati del 18 gennaio

Nella serata di ieri, domenica 18 gennaio, su Rai 1 Prima di noi interessa 1.921.000 spettatori, pari all’11,2% di share. Su Canale 5, invece, Gerry Scotti si prende la prima serata: Chi vuol essere milionario – Il torneo conquista 2.241.000 spettatori con uno share del 16,6%. Un risultato che gli permette di vincere la sfida di ascolti e di superare persino Ornella senza fine, l’omaggio sul Nove di Che Tempo che Fa a Ornella Vanoni che raduna 1.702.000 spettatori con il 10,5%.

Su Rai 2 Il mio regno per una farfalla intrattiene 608.000 spettatori (3,1%), mentre su Italia 1 Le Iene incolla davanti al video 1.171.000 spettatori con il 9%. Su Rai 3, Report segna 1.548.000 spettatori, pari all’8,2%.

Su Rete 4 Fuori dal coro totalizza 638.000 spettatori (4,8%). Su La7 The Peacemaker raggiunge 344.000 spettatori e l’1,9%. Su Tv8 Nonno questa volta è guerra! ottiene 297.000 spettatori con l’1,6%.

Gli ascolti dell’Access Prime Time

Anche domenica 18, la vera sfida dell’Access è quella tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Su Rai 1, dopo la presentazione di 4 minuti (3.788.000 spettatori pari al 19,2%), Affari tuoi arriva a 4.468.000 spettatori con il 22,1% di share, dalle 20:47 alle 21:42. Su Canale 5, dopo Gira la ruota della fortuna di 5 minuti (3.973.000 spettatori pari al 20%), La ruota della fortuna raccoglie 4.876.000 spettatori, pari al 24,1%, dalle 20:48 alle 21:56, segnando un nuovo traguardo per Mediaset.

Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità anticrimine raduna 908.000 spettatori (4,6%). Su Rete 4 4 di sera Weekend raggiunge 845.000 spettatori e il 4,3% nella prima parte e 696.000 spettatori e il 3,4% nella seconda parte. Su La7 In onda interessa 885.000 spettatori (4,4%).

Su Tv8 4 ristoranti arriva a 594.000 spettatori con il 3%. Sul Nove Che tempo che fa – Notizie sigla 1.130.000 spettatori con il 5,7%.



Dati in aggiornamento a partire dalle ore 10.