Ascolti tv del 16 marzo, con Imma Tataranni 4 non ce n’è per nessuno

Vanessa Scalera

Un’altra sfida per gli ascolti della domenica sera: il 16 marzo è andata in onda su Rai1 la terza puntata della quarta stagione di Imma Tataranni, con Vanessa Scalera come protagonista. Anche questa volta le vicende dell’amatissimo sostituto procuratore hanno tenuti incollati allo schermo milioni di telespettatori, mentre su Canale5 l’appuntamento era come di consueto con la dizi turca di Mediaset, Tradimento, amatissima dal pubblico.

Su Italia1 sono tornate le inchieste inedite di Le Iene con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni, su Rai2 invece sono andate in onda le nuove puntate della serie N.C.S.I. Su Rai 3 Riccardo Iacona ha portato ancora una volta le inchieste di PresaDiretta; spazio poi all’informazione su Rete4 con Giuseppe Brindisi e la trasmissione Zona Bianca.

Imperdibile poi l’appuntamento sul Nove con Che tempo che fa, con Alessandro Siani ed Enrico Brignani, che hanno regalato momenti di puro intrattenimento al pubblico in studio e a casa. Ma come sono andati gli ascolti del 16 marzo? Scopriamolo insieme.

Prima serata, ascolti tv del 16 marzo: Imma Tataranni vince la sfida

Nella serata di ieri, domenica 16 marzo, su Rai1 l’ultima puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 4 ha interessato 4.191.000 spettatori pari al 24.2% di share, mentre su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.085.000 spettatori con uno share del 12.7%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 644.000 spettatori (3.2%) e N.C.I.S. Origins 478.000 spettatori (2.6%).

Su Italia1, dopo la presentazione (1.267.000 – 6.4%), Le Iene incolla davanti al video 1.292.000 spettatori con il 9.9%. Su Rai3 PresaDiretta segna 869.000 spettatori pari al 4.3% nella presentazione, 958.000 spettatori pari al 5.1% e 608.000 spettatori pari al 3.8% nella parte di breve durata chiamata Più. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 529.000 spettatori (3.8%).

Su La7 House of Trump raggiunge 449.000 spettatori e il 2.3%. Su Tv8 il Gran Premio d’Argentina di MotoGP ottiene 771.000 spettatori con il 3.9%. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.458.000 spettatori con il 7.3% nella presentazione, 1.785.000 spettatori con il 9.2% nella prima parte e 903.000 spettatori con l’8.1% nella seconda parte parte chiamata Il Tavolo (L’Importante è Finire a 249.000 e il 6.4%).

Access Prime Time, i dati del 16 marzo

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 6.169.000 spettatori (30.8%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.509.000 spettatori pari al 12.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.227.000 spettatori (6.1%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 907.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 849.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole… Domenica ha interessato 649.000 spettatori (3.2%).

Ascolti tv Preserale, dati del 16 marzo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.949.000 spettatori pari al 19.4%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.042.000 spettatori pari al 22.6%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 2.340.000 spettatori (16.2%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.919.000 spettatori (17%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (248.000 – 2.1%) e TG2 Dossier (212.000 – 1.6%), F.B.I. totalizza 308.000 spettatori con l’1.8% nel primo episodio e 556.000 spettatori con il 2.9% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 610.000 spettatori (3.9%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 587.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.262.000 spettatori (12.3%). A seguire Blob segna 653.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 La Promessa interessa 800.000 spettatori (4.1%). Su Tv8 il Gran Premio d’Argentina di Moto 2 ha conquistato 441.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Che Tempo Che Farà ha interessato 734.000 spettatori con il 3.9%.