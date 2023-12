Ascolti tv del 15 dicembre: scontro tra Antonella Clerici e Paolo Bonolis

Fonte: Getty Images Paolo Bonolis conduce "Ciao Darwin", ascolti tv del 15 dicembre 2023

Venerdì 15 dicembre in prima serata torna la sfida all’ultimo spettatore tra The Voice Kids, condotto su Rai 1 da Antonella Clerici, e Ciao Darwin con la coppia Paolo Bonolis- Luca Laurenti.

The Voice Kids, la versione junior del talent show che premia le più belle voci d’Italia, è giunto alla semifinale e la competizione tra i ragazzi in gara è sempre più elevata, mentre vengono valutati dalla giuria composta da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

Il programma di Antonellina Clerici se la vede con l’irriverente Ciao Darwin, guidato da Bonolis e Laurenti Il tema della puntata del 15 dicembre è Scienza contro Occulto e a capitanare le due squadre, rispettivamente, sono Alessandro Cecchi Paone e Giucas Casella. Mentre l’ospite della serata, in occasione della prova di coraggio è la campionessa di tiro con l’arco delle Fiamme Azzurre Irene Franchini.

Tra i film della serata, su Rai 3 troviamo Il bambino nascosto con Silvio Orlando e su Italia 1 La furia dei titani.

Prima serata, ascolti tv 15 dicembre: Clerici non ha rivali

Ma come è finita la battaglia di ascolti tra Antonella Clerici e Paolo Bonolis? Scopriamolo subito. Rai 1 The Voice Kids 2 arrivato alla semifinale conquista 3.571.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale 5 la quarta puntata di Ciao Darwin 9 tiene davanti al televisore 2.754.000 spettatori con uno share del 20.1%.

The Rookie su Rai 2 totalizza 581.000 spettatori con il 3.5% (primo episodio in prima tv a 686.000 e il 3.6%, secondo episodio in prima tv a 604.000 e il 3.5%, terzo episodio in replica a 439.000 e il 3.2%). Su Italia 1 La Furia dei Titani intrattiene 684.000 spettatori (3.9%). Su Rai 3 Il Bambino Nascosto in prima tv conquista 697.000 spettatori (3.9%). Su Rete 4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.043.000 spettatori (7.4%). Su La 7 Propaganda Live intrattiene 793.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 220.000 spettatori (1.4%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza segna il traguardo di 422.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, ascolti tv 15 dicembre

Su Rai 1 Cinque Minuti vede 4.056.000 spettatori con il 21.8% mentre Affari Tuoi è la scelta di 4.627.000 spettatori con il 24.1%. Su Canale 5, dopo una breve presentazione dal nome ‘Striscia Tra Poco’ (3.059.000 – 16.2%), Striscia la Notizia raggiunge 3.321.000 spettatori pari al 17.3%. Su Rai 2 TG2 Post sigla 616.000 spettatori (3.2%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.282.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.149.000 spettatori (6.1%) e Un Posto al Sole segna 1.499.000 spettatori (7.8%). Su Rete 4 Stasera Italia totalizza 761.000 spettatori (4%) nella prima parte e 653.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.513.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 444.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Little Big Italy in replica ha raccolto 415.000 spettatori (2.2%). Su Real Time Casa a Prima Vista porta di abitazione in abitazione 468.000 spettatori pari al 2.5%.

Ascolti tv preserale del 15 dicembre

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente su Rai 1 conquista un ascolto medio di 3.202.000 spettatori pari al 23.5% mentre Reazione a Catena raggiunge 4.075.000 spettatori pari al 25.7%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.914.000 spettatori (15%) mentre Caduta Libera totalizza 2.799.000 spettatori (18.4%). Su Rai 2, dopo TG Sport Sera (490.000 – 3.9%), Telethon – dalle 19 alle 19:53 – ottiene 197.000 spettatori con l’1.3%. Il Mercante in Fiera – Fuori Due gioca con 238.000 spettatori (1.4%) e Il Mercante in Fiera diverte 324.000 spettatori (1.8%). Su Italia 1 Studio Aperto informa 416.000 spettatori (3%) e C.S.I. Miami totalizza 837.000 spettatori (4.9%). Su Rai 3 i TGR raggiungono 2.321.000 spettatori pari al 14%. Blob segna 985.000 spettatori pari al 5.5% e Nuovi Eroi interessa 878.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore interessa 630.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Padre Brown raduna 195.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 389.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica viene scelto da 531.000 spettatori (3.4%).