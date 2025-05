Ascolti tv del 13 maggio, l’Eurovision 2025 batte tutti. Anche Maria Corleone 2

Su Rai 2 è andata in onda la prima semifinale dell'Eurovision 2025 e si è scontrata con "Maria Corleone 2" su Canale 5

Fonte: Getty Images Eurovision 2025, Tommy Cash

L’Eurovision 2025 è iniziato. Su Rai 2 è andata in onda la prima semifinale durante la quale si è esibito anche il nostro Lucio Corsi. Canale 5 ha proposto una nuova puntata di Maria Corleone 2 e Rai 1 ha risposto con la fiction Simon Coleman – Ultimo ballo.

Questa è la settimana dell’Eurovision che quest’anno vede alla conduzione Gabriele Corsi e BigMama. Ieri, martedì 13 maggio, è andata in onda la prima semifinale su Rai 2. Lucio Corsi è già qualificato per la finale ma si è esibito comunque.

Canale 5 ha trasmesso la serie Maria Corleone 2. Nel terzo episodio Don Luciano in carcere è nel mirino di Don Saro Zerilli: per potersi garantire protezione ha bisogno di soldi e chiede a Maria di riprendere il narcotraffico. Luca reagisce alla scelta di Maria di trasferirsi a Roma portando avanti la causa legale per l’affidamento del piccolo Giovannino.

Simon Coleman – Ultimo ballo è la nuova serie, trasmessa da Rai 1, che ha per protagonista un abile poliziotto che deve svolgere le indagini prendendosi cura dei nipotini, rimasti orfani.

Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre cartabianca, Rai 3 ha trasmesso Petrolio e La7 Dimartedì.

Prima serata, ascolti tv del 13 maggio: l’Eurovision 2025 vola

Su Rai 1 Simon Coleman – Ultimo ballo piace a 1.933.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Canale5 Maria Corleone 2 ha conquistato 1.857.000 spettatori con uno share dell’11.5%. Su Rai2 la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest incolla al piccolo schermo 2.248.000 spettatori pari al 12.2%.

Su Italia1 Le Iene interessa a 1.391.000 spettatori con l’11.3%. Su Rai3 Petrolio segna 556.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 685.000 spettatori (5.1%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.300.000 spettatori e l’8%. Su Tv8 Dinner Club ottiene 226.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Il codice Da Vinci raduna 391.000 spettatori (2.7%).

Access Prime Time, dati del 13 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.094.000 spettatori (21.5%), mentre Affari Tuoi raduna 5.284.000 spettatori (25.2%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.382.000 spettatori pari all’11.4%.

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.053.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 gli Internazionali d’Italia con la partita Sinner-Cerundolo soni seguiti da 2.489.000 spettatori (12.3%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 811.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 764.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.528.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 Foodish totalizza 478.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 377.000 spettatori con l’1.8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 13 maggio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.532.000 spettatori pari al 22.3%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.545.000 spettatori pari al 24.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.548.000 spettatori (14.8%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.195.000 spettatori (16.3%).

Su Rai2, dopo Referendum 2025 (319.000 – 3.2%) e TGSport Sera (529.000 – 4.9%), gli Internazionali d’Italia con la partita Sinner-Cerundolo totalizzano 1.273.000 spettatori con l’8.3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 280.000 spettatori (2.3%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 488.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.936.000 spettatori (12.6%). A seguire Blob segna 814.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa appassiona 815.000 spettatori (4.8%). Su La7, in replica, Famiglie d’Italia raduna 170.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 332.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 291.000 spettatori con l’1.9%.