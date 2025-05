Ascolti TV dell’11 maggio, chi ha vinto tra Lolita Lobosco 3 e Lo Show dei Record

Fonte: IPA Luisa Ranieri

Domenica 11 maggio 2025 si è consumata l’ennesima e appassionante sfida televisiva che ha tenuto incollati milioni di spettatori. In prima serata su Rai1, Le indagini di Lolita Lobosco 3 ha portato sullo schermo atmosfere mediterranee, misteri e il carisma inconfondibile di Luisa Ranieri. Su Canale 5, Lo Show dei Record ha puntato tutto sull’effetto meraviglia, tra prove al limite dell’impossibile e imprese da primato. cercando di far dimenticare il flop di The Couple – Una vittoria per due, chiuso in anticipo per bassi ascolti. Ma chi ha conquistato davvero il pubblico italiano?

I dati ufficiali sugli ascolti tv, diffusi nella mattinata del 12 maggio, parlano chiaro: la fiction di Rai1 ha dominato la serata. Lolita Lobosco 3 ha riconquistato il pubblico, confermandosi come uno dei titoli più amati di sempre. Le storie che portano il volto di Luisa Ranieri hanno avuto la meglio sulle performance spettacolari di Lo Show dei Record, che ha comunque mantenuto un seguito solido. Dietro, a debita distanza, si sono mossi gli altri programmi della serata, dal giornalismo d’inchiesta di Report, impegnato in una lunga inchiesta sul Vaticano, alla leggerezza pungente de Le Iene presentano: Inside, questa domenica impegnate a parlare delle vittime di truffa. Sul Nove, è invece andata in onda una nuova puntata di Che tempo che fa.

Prima serata, ascolti tv dell’11 maggio

Su Rai1 la replica de Le Indagini di Lolita Lobosco 3 ha interessato 3.288.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha conquistato 1.499.000 spettatori con uno share del 10.9%. Su Rai2 gli Internazionali d’Italia con la partita Djere-Alcaraz intrattengono 573.000 spettatori (3.2%). Su Italia1, Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 1.190.000 spettatori con il 9.1%. Su Rai3, Report segna 1.568.000 spettatori pari al 9. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 485.000 spettatori (3.7%). Su La7 A Beautiful Mind raggiunge 304.000 spettatori e l’1.9%. Su Tv8 Men in Black: International ottiene 277.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.137.000 spettatori con il 6.4% nella presentazione, 1.865.000 spettatori con il 10.3% nella prima parte e 905.000 spettatori con l’8.7% nella seconda parte parte chiamata Il Tavolo.

Access Prime Time, dati dell’11 maggio

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 5.332.000 spettatori (29%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.200.000 spettatori pari al 12%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 979.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 801.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 719.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole… Domenica ha interessato 855.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 479.000 spettatori e il 2.7%.

Ascolti tv Preserale, dati dell’11 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.540.000 spettatori pari al 20.9%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.468.000 spettatori pari al 24%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.735.000 spettatori (15.4%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.141.000 spettatori (15.7%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (268.000 – 2.5%), Blue Bloods totalizza 473.000 spettatori con il 3.6% nel primo episodio e 661.000 spettatori con il 4.2% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 429.000 spettatori (3.5%) e C.S.I. Miami raccoglie 456.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.987.000 spettatori (13.3%). A seguire Blob segna 666.000 spettatori (4%). Su Rete4 La Promessa interessa 667.000 spettatori (4.1%). Su La7 Un povero ricco è visto da 177.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 Foodish ha conquistato 192.000 spettatori (1.4%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (282.000 – 2.5%), Che Tempo Che Farà ha interessato 484.000 spettatori con il 3.2%.