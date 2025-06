Ascolti tv dell’11 giugno, Veronica Gentili e Federica Sciarelli in guerra

Su Rai 2 è scesa in campo l'Italia under 21, scontrandosi con l'Isola su Canale 5 e "Chi l'ha visto?" su Rai 3. Mentre su Rai 1 è tornato Benigni

Fonte: IPA Veronica Gentili

L’Italia under 21 ha aperto gli Europei con la partita contro la Romania, trasmessa su Rai 2. Intanto, su Canale 5 è andata in onda la puntata dell’Isola dei Famosi e su Rai 3 abbiamo ritrovato il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?.

La prima serata televisiva di mercoledì 11 giugno è stata ricca di eventi e lo share s’impenna. Nuova puntata, nuovi eliminati all’Isola dei Famosi 2025, su Canale 5 con la conduzione di Veronica Gentili, che quest’anno non riesce a decollare e a far breccia tra i telespettatori.

A Chi l’ha visto? su Rai 3 il caso Poggi è stato al centro della puntata con un’intervista al padre di Andrea Sempio. Su Rai 1 è andato in onda il film Perfetti innamorati. Ma soprattutto a Cinque minuti Bruno Vespa ha ospitato Roberto Benigni.

Mentre Italia 1 ha trasmesso Sopravvissuto – The Martian. Su Rete 4 a Fuori dal Coro è andato in onda un reportage da diverse località turistiche per raccontare le disuguaglianze sociali durante le vacanze estive: per molte famiglie risulta difficile permettersi una pausa.

Prima serata, ascolti tv dell’11 giugno: vince l’Isola per un soffio. Bene Sciarelli

Su Rai 1 I perfetti innamorati incolla al piccolo schermo 1.545.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Canale5 l’Isola dei Famosi ha conquistato 1.799.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 la partita degli Europei Under 21 – Italia-Romania intrattiene 1.595.000 spettatori pari al 9.3%. Su Italia1 Sopravvissuto – The Martian ottiene 799.000 spettatori con il 6%.

Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.667.000 spettatori (11.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 942.000 spettatori (7.6%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 621000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 Ladyhawke ottiene 361.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Like a Star raduna 395.000 spettatori con il 2.6%.

Access Prime Time, dati dell’11 giugno

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori pari al 4.100.000 spettatori (25.3%), mentre Affari Tuoi raduna 5.062.000 spettatori (28%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.141.000 spettatori pari al 12.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 905.000 spettatori (5.8%) nel primo episodio e 1.206.000 spettatori (6.7%) nel secondo episodio. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 939.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.378.000 spettatori (7.7%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 984.000 spettatori e il 6% nella prima parte e 978.000 spettatori e il 5.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.381.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Foodish totalizza 293.000 spettatori (1.7%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 438.000 spettatori con il 2.5%. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 583.000 spettatori (3.4%).

Ascolti tv Preserale, dati dell’11 giugno

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.137.000 spettatori pari al 22%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.019.000 spettatori pari al 24.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Le 10 Botole ha intrattenuto 1.325.000 spettatori (15.1%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.052.000 spettatori (18.3%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (308.000 – 3.6%), Blue Bloods totalizza 532.000 spettatori con il 5% nel primo episodio e 740.000 spettatori con il 5.4% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 321.000 spettatori (3.5%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 354.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.390.000 spettatori (13.2%). A seguire Blob segna 763.000 spettatori (5.3%) e Vita da Artista sigla 805.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 La Promessa appassiona 728.000 spettatori (5.2%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 156.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 189.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 357.000 spettatori con il 2.6%.