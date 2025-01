Fonte: IPA Marco Liorni

Una serata televisiva decisamente interessante, quella di sabato 11 gennaio 2025. Il pubblico ha infatti assistito a una sfida a distanza tra Rai e Mediaset decisamente agguerrita. La rete pubblica ha optato per il talent show Ora o mai più. Qualcosa che richiama alla mente Meteore, dal momento che in studio sono stati accolti 8 cantanti protagonisti di una hit in passato e poi finiti nell’ombra. Trascurati dal mercato discografico, hanno in questo programma la chance per un rilancio.

Su Canale 5, invece, è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te. Si tratta di uno dei programmi di punta di Mediaset, che a Maria De Filippi continua a dovere tantissimo, anche sotto l’aspetto del lavoro dietro le quinte. Appuntamento sempre molto apprezzato, al netto stavolta di una polemica generata da accuse per la pubblicizzazione di un amore ritenuto tossico.

Per quanto riguarda le altre reti, Rai 2 ha proposto un nuovo appuntamento con la serie Tv S.W.A.T., mentre su Rai 3 è andato in onda il programma d’approfondimento Quinta dimensione – Il futuro è già qui. Due film invece per Italia 1 e Rete 4, rispettivamente Kung Fu Panda e In trappola – Don’t get out. La7 ha invece optato per In altre parole, di Massimo Gramellini, mentre sul Nove è andato in onda Accordi & Disaccordi, talk show condotto da Luca Sommi.

Prima serata, ascolti tv del’11 gennaio: vince sempre Maria

Quando dall’altra parte della barricata c’è Maria De Filippi, vincere è quasi impossibile. Il suo C’è posta per te su Canale 5 è da anni uno dei programmi più amati dal grande pubblico. Lo dimostrano ancora una volta i dati, con uno share del 31,3% registrato sabato 11 gennaio 2025. Si parla dunque di 4.833.000 spettatori incollati allo schermo.

Non male la prima puntata di Ora o Mai Più con Marco Liorni. La prima serata di Rai 1 ha infatti intrattenuto 2.693.000 spettatori, registrando il 18,2% di share. Restando sul fronte della rete pubblica, 4,2% di share per la serie Tv S.W.A.T. su Rai 2 (787.000 spettatori), così come 2,9% di share per Quinta Dimensione – Il Futuro è Già Qui su Rai 3 (539.000 spettatori).

In casa Mediaset, invece, ecco quanto hanno fatto registrare i film proposti: 4.2% di share per Kung Fu Panda su Italia 1 (796.000 spettatori) e 2,5% di share per In trappola – Don’t Get Out su Rete 4 (446.000 spettatori). Su Tv8, invece, 4 Ristoranti ha raccolto l’1,9% di share (366.000 spettatori). Sul Nove, infine, Accordi & Disaccordi ha ottenuto l’1,9% di share (341.000 spettatori).

Access Prime Time, dati del’11 gennaio

– 4 Ristoranti: 3,2% di share e 618.000 spettatori; Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 1,3% di share e 238mila spettatori.

