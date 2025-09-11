Ascolti tv del 10 settembre, Stefano De Martino spiazzato. Il ritorno di Chi l’ha visto?

Su Rai 3 torna "Chi l'ha visto?". Ma l'unica sfida che conta in fatto di ascolti tv è quella tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?

Siamo quasi a metà settembre e gradualmente riprendono i programmi televisivi. Mercoledì 10 è toccato a Chi l’ha visto? su Rai 3. Ma le repliche continuano: così Rai 2 ha trasmesso Rocco Schiavone.

E non è l’unica trasmissione che sa di già visto. Infatti, Rai 1 ha proposto una sorta di best of dello show della Mannoia, Semplicemente Fiorella. Per fortuna ci ha pensato Federica Sciarelli ha portare una ventata di novità con la nuova stagione di Chi l’ha visto?. Nella prima puntata si è occupata del mistero della donna di Chivasso: la Procura ha lanciato un appello tramite i carabinieri per identificare una donna che ha dato molte identità diverse, tutte false.

L’offerta Mediaset invece ha puntata su Sarabanda su Italia 1, My Mother su Canale 5, mentre su Rete 4 a Zona Bianca si è parlato della guerra in Ucraina e del caso di Garlasco.

Ma a tenere col fiato sospeso come al solito è la sfida nel prime time tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5. E fino ad ora il vincitore è sempre stato uno.

Prima serata, ascolti tv del 10 settembre: vince Fiorella Mannoia, bene Chi l’ha visto?

Su Rai 1 Semplicemente Fiorella incolla al piccolo schermo spettatori pari al 2.372.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale5 My Mother ha conquistato 1.942.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 la replica di Rocco Schiavone 5 intrattiene 1.024.000 spettatori pari al 6.4%.

Su Italia1 Sarabanda – Il Torneo dei Campioni diverte 855.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 il ritorno di Chi l’ha Visto? segna 1.232.000 spettatori (8.5%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 559.000 spettatori (4.5%). Su La7 World Trade Center raggiunge 419.000 spettatori e il 2.6%. Su Tv8 Robin Hood principe dei ladri ottiene 524.000 spettatori (3.6%). Sul Nove 11 Settembre – Io c’ero raduna 432.000 spettatori con il 2.6%.

Access Prime Time, dati del 10 settembre: Gerry Scotti straccia Stefano De Martino

Su Rai1 Affari tuoi ottiene 4.073.000 spettatori (20.9%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.080.000 – 21.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.965.000 spettatori pari al 25.5%.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 680.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine piace a 1.106.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.066.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.492.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 962.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 798.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.352.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 Foodish arriva a 553.000 spettatori e il 2.9%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 521.000 spettatori con il 2.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 10 settembre

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.526.000 spettatori pari al 23.1%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.606.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.520.000 spettatori (15.3%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.387.000 spettatori (18.4%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (373.000 – 3.9%), The Rookie totalizza 444.000 spettatori con il 3.6% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 549.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 346.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. Miami segna 476.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.277.000 spettatori (15.6%). A seguire Blob segna 869.000 spettatori (5.1%), mentre Riserva Indiana sigla 755.000 spettatori (4.1%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 843.000 spettatori (6.1%), mentre La Promessa appassiona 859.000 spettatori (5.1%). Su La7 Grantchester raduna 127.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 395.000 spettatori (2.7%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (238.000 – 2.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 585.000 spettatori con il 3.5%.