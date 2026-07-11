Ascolti tv del 10 luglio, i Mondiali prendono tutto. Gerry Scotti in attesa

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IPA Samira Lui

Un venerdì all’insegna del calcio, con Rai 1 che trasmette la partita tra Spagna e Belgio per i Mondiali 2026. L’attesa gara tra le due squadra inizia alle 20:30, facendo inevitabilmente saltare (ancora una volta) l’access prime time firmato Stefano De Martino. Senza Affari Tuoi è Gerry Scotti con la sua Ruota della Fortuna a fare da padrone, mentre in prima serata Canale 5 scegli di trasmettere L’Erede. Su Rai 3 viene trasmesso I migliori anni, mentre su Rete Quattro vanno in onda le inchieste di Quarto Grado.

Gli ascolti tv della prima serata, il calcio domina

Rai 1 venerdì 10 luglio 2026 trasmette il match dei Mondiali 2026 – Spagna-Belgio interessando 5.891.000 spettatori pari al 37.9% di share. Canale 5 risponde con L’Erede che conquista 1.645.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai 2 Noi intrattiene 396.000 spettatori pari al 2.7%. Su Italia 1 Prey – La grande caccia incolla piace a 534.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai 3 I migliori anni della nostra vita segna 448.000 spettatori (2.9%). Su Rete 4 Quarto Grado totalizza 886.000 spettatori (8.2%). Su La7 Saturno contro raggiunge 316.000 spettatori e il 2.1%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Sopra la panca ottiene 280.000 spettatori (1.9%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 374.000 spettatori con il 2.5%. Sul 20 Transformers – La vendetta del caduto catalizza 161.000 spettatori (1.2%). Su Rai 4 Army of One è scelto da 244.000 spettatori (1.6%). Su Iris L’isola dell’ingiustizia – Alcatraz è seguito da 178.000 spettatori pari all’1.2%. Su RaiMovie Vacanze romane sigla 181.000 spettatori (1.2%).

Access Prime Time, Gerry in attesa del ritorno di De Martino

Su Rai 1 Mondiali 2026 – Pre partita Spagna-Belgio totalizza 3.449.000 spettatori (23.4%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.978.000 – 20.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 3.765.000 spettatori pari al 23.7%. Su Rai 2 TG2 Post è la scelta di 451.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 765.000 spettatori (5%). Su Rai 3 Un Posto al Sole appassiona 1.095.000 spettatori (7.1%). Su Rete 4 4 di Sera News raggiunge 687.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 571.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 827.000 spettatori (5.4%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 287.000 spettatori con l’1.9% di share. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 369.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv, i dati del preserale di venerdì 10 luglio

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.947.000 spettatori pari al 19.2%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.666.000 spettatori pari al 22.2%. Su Canale 5 Avanti il Primo Story intrattiene 1.107.000 spettatori (12%), mentre Avanti un Altro Story convince 1.358.000 spettatori (12.3%). Su Rai 2 Italia Chiama America conquista 252.000 spettatori con il 2.5%, mentre Blue Bloods è seguito da 403.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag sigla 276.000 spettatori (2.6%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 483.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.532.000 spettatori (12.6%). A seguire Blob segna 622.000 spettatori (4.7%) e Via dei Matti n° 0 in replica 538.000 spettatori (3.8%). Su Rete 4 La Promessa intrattiene 701.000 spettatori (5.4%). Su La7 Grantchester raduna 51.000 spettatori pari allo 0,5% nel primo episodio e 84.000 spettatori pari allo 0.8% nel secondo episodio. Su Tv8 Sky Tennis Show (dopo l’incontro di Sinner) conquista 420.000 spettatori (3.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (188.000 – 2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 310.000 spettatori con il 2.4%.