Ascolti tv dell’1 luglio, gioca la Juve e blocca i palinsesti

Martedì 1 luglio su Canale 5 è andata in onda la partita Real Madrid-Juve per il Mondiale per Club e gli ascolti tv s’impennano. Così, Rai 1 ha preferito evitare scontri diretti e ha trasmesso il film, Un amore regale.

Il resto della programmazione ha visto su Rete 4 È Sempre Cartabianca, dove Bianca Berlinguer ha parlato della politica estera di Donald Trump che preme per un accordo a Gaza entro una settimana. Il Presidente americano continua a sostenere Benjamin Netanyahu definendolo un “eroe di guerra” e bollando come “folle” il processo per corruzione a suo carico.

Su Rai 2 è andato in onda Storie al bivio show, mentre su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Kilimangiaro. Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda hanno avuto come ospiti su La7 la segretaria del PD Elly Schlein, lo scrittore Roberto Saviano, la deputata di Sinistra Italiana Elisabetta Piccolotti, i giornalisti Luca Bottura, Francesco Giubilei e Antonio Di Bella, la storica Michela Ponzani e la politologa Nathalie Tocci.

Prima serata, ascolti tv dell’1 luglio: la Juve ottiene il podio col 29,2%

Su Rai 1 Un amore regale incolla al piccolo schermo la partita del Mondiale per Club – Real Madrid-Juventus ha conquistato 4.706.000 spettatori con uno share del 29.2%. Su Rai2 Storie al Bivio Show intrattiene 590.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 …e alla fine arriva Polly piace a 802.000 spettatori con il 5.1%.

Su Rai3 Kilimangiaro On the Road segna 614.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 693.000 spettatori (6.1%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 792.000 spettatori e il 5%. Su Tv8 Il matrimonio del mio migliore amico ottiene 298.000 spettatori (2%). Sul Nove Il tesoro dell’Amazzonia raduna 221.000 spettatori con l’1.5%.

Access Prime Time, dati dell’1 luglio

Su Rai1 Techetechetè 2.827.000 spettatori (17.1%). Su Canale5 Paperissima Sprint di 11 minuti raccoglie 2.406.000 spettatori pari al 15.7%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 548.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.010.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 711.000 spettatori (4.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.169.000 spettatori (7%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 861.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 746.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.198.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 Foodish totalizza 431.000 spettatori (2.7%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 469.000 spettatori con il 2.9%.

Ascolti tv Preserale, dati dell’1 luglio

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.226.000 spettatori pari al 22.8%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.960.000 spettatori pari al 24.3%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.299.000 spettatori (14.3%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.680.000 spettatori (15%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (328.000 – 3.7%), Blue Bloods totalizza 537.000 spettatori con il 5% nel primo episodio e 655.000 spettatori con il 4.7% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 313.000 spettatori (3.1%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 406.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.808.000 spettatori (14.5%). A seguire Blob segna 728.000 spettatori (5%). Su Rete4 La Promessa appassiona 776.000 spettatori (5.6%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 138.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 324.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 349.000 spettatori con il 2.5%.