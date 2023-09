Arena Suzuki dai 60 ai 2000, il cast stellare: dove e quando vederlo in tv

Fonte: Ufficio Stampa: Parole & Dintorni S.r.l. Amadeus presenta Arena Suzuki dai 60 ai 2000

Amadeus nuovamente al centro di un grandioso spettacolo musicale, ma stavolta non si tratta del Festival di Sanremo. È ancora presto per far ritorno all’Ariston. Parliamo invece di Arena Suzuki dai 60 ai 2000.

Un evento che ha del clamoroso, considerando il ricchissimo cast delle tre serate previste presso l’Arena di Verona. Il calendario dal vivo cerchia in rosso i seguenti giorni: 18, 19 e 20 settembre 2023. Differente invece il palinsesto televisivo.

Il grande show di Amadeus: dove vederlo

Arena Suzuki non andrà in onda live, ma la sua registrazione sarà proposta nell’arco di tre prime serate su Rai 1. Appuntamento fissato per sabato 23 e mercoledì 27 settembre, così come per mercoledì 4 ottobre.

Si tratta della terza edizione di questo grandioso spettacolo musicale, che nel 2023 vede l’aggiunta degli anni 2000, il che vuol dire molti più artisti coinvolti. Inutile dire che tale novità consente di avvicinare particolarmente il pubblico Millennial, anche se da dietro la consolle Amadeus promette di far ballare tutti.

Un vero e proprio viaggio nel tempo, rivivendo ricordi indelebili. Perché tutti hanno almeno un brano ben ancorato nella propria memoria, connesso a eventi speciali. Successi senza tempo proposti nel magnifico scenario dell’Arena di Verona, dove si ripercorreranno gli anni ’60, ’70, ’80, ’90 e 2000.

Un’atmosfera di pura festa, con più di 40 artisti. Numerose le hit che si alterneranno, con Amadeus chiamato a lanciare i grandissimi successi, tornando per l’occasione a rivestire gli abiti da dj. Invece di far partire un disco, però, lascerà il palco a un’esibizione live.

Arena Suzuki, tutti gli artisti: la scaletta

Nelle tre serate dell’Arena di Verona ci saranno artisti italiani e internazionali. Prima di proporre l’elenco completo, citiamo alcuni nomi di pregio per comprendere a pieno la caratura di questo grande evento.

Si alterneranno talenti come i Simple Minds, così come le amatissime meteore Las Ketchup, Paola e Chiara, Blue, Natalie Imbruglia ed Eiffel 65.

La scaletta del 18 settembre (in onda il 23 settembre):

Simple Minds Don’t You (Forget About Me);

Trevor Horn (The Buggles) Video Killed The Radio Star;

Paola & Chiara Vamos A Bailar;

Haddaway What Is Love;

Alan Sorrenti Figli delle stelle;

Captain Sensible Wot;

Las Ketchup Aserejé;

Irene Grandi Bruci la città;

Tavares More Than A Woman;

Doctor & The Medics Spirit In The Sky;

Iva Zanicchi Zingara;

Rednex Cotton Eye Joe;

Adriano Pappalardo Ricominciamo;

The Sugarhill Gang Rapper’s Delight;

Francesco Renga e Nek Angelo e Laura non c’è.

La scaletta del 19 settembre (in onda il 27 settembre):

Kool & The Gang Celebration;

Gala Freed From Desire;

Lorella Cuccarini La notte vola;

Jimmy Bo Horne Gimme Some;

Blue One Love;

Le Vibrazioni Dedicato a te;

Plastic Bertrand Ça Plane Pour Moi;

Amedeo Minghi 1950;

Mietta Angeli noi;

Haiducii Dragostea Din Tei;

Orietta Berti Fin che la barca va;

Ice Mc Think About The Way;

The Rubettes Sugar Baby Love;

Jalisse Fiumi di parole;

Laid Back Sunshine Reggae.

La scaletta del 20 settembre (in onda il 4 ottobre):