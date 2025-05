Antonella Clerici su Canale 5, condurrà insieme a Vanessa Incontrada e Lorella Cuccarini

Importante novità lavorativa per lo storico volto Rai, che sarà una delle tre conduttrici di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo

Fonte: IPA Antonella Clerici

Antonella Clerici sbarca su Canale 5. La storica conduttrice Rai sarà al timone di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo, lo show con Il Volo che tornerà in televisione dopo il grande successo delle scorse stagioni. Tre prime serate che vedranno tre differenti conduttrici a guidare lo spettacolo del trio musicale: oltre all’ex giornalista sportiva ci saranno anche Vanessa Incontrada e Lorella Cuccarini.

Antonella Clerici conduttrice dello speciale su Il Volo

Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo tornerà a celebrare i tre tenori de Il Volo su Canale 5 con tre prime serate che vedranno tre differenti conduttrici al timone. Il nome di Antonella Clerici è stato anticipato da Davide Maggio mentre quello di Lorella Cuccarini da Dagospia. Data per certa anche Vanessa Incontrada, che di recente ha chiuso la serie Tutto quello che ho di Mediaset ed è un volto storico di Zelig.

“Le registrazioni dello spettacolo, in programma a Palazzo Te di Mantova, inizieranno questa settimana (venerdì 8 maggio)”, fa sapere il noto sito di informazione televisiva. Per Antonella Clerici si tratta di un ritorno a Mediaset dopo la breve esperienza nella stagione 1999-2000, quando ha condotto lo speciale Ma quanto costa? su Rete 4, la striscia quotidiana Telegatti story, nata per celebrare le migliori edizioni dei Telegatti, e A tu per tu su Canale 5 con Maria Teresa Ruta.

La scelta di Antonella Clerici non è casuale visto che è legata alla storia de Il Volo: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono musicalmente nati proprio nel suo Ti Lascio una Canzone, nel 2009. Il gruppo e la conduttrice hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto e questo speciale televisivo sarà l’occasione giusta per rinsaldare ancora di più il loro legame.

Antonella Clerici segue così le orme di Simona Ventura che, al di là del contratto con la Rai e il suo show Citofonare Rai 2 con Paola Perego, ha accettato la proposta di Pier Silvio Berlusconi di tornare a L’Isola dei Famosi nell’inedito ruolo di opinionista.

Antonella Clerici divisa tra Canale 5 e Rai 1

Nonostante la breve incursione su Canale 5, per lo speciale dedicato a Il Volo, Antonella Clerici resterà uno dei volti di punta della tv di Stato. Il prossimo autunno tornerà al timone di È sempre mezzogiorno, che chiuderà questa stagione a fine mese con ottimi ascolti tv. Dopo le meritate vacanze estive, Antonellina condurrà ancora una volta il fortunato The Voice Senior.

Ma non mancheranno le novità: la Clerici presenterà a settembre anche due serate evento, in onda su Rai 1, con la musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000 alla Inalpi Arena di Torino. Una sorta di Arena Suzuki, che in passato è stata presentata da Amadeus, che ha lasciato ormai la Rai un anno fa.

Il 12 e 13 settembre 2025, nel nuovo spettacolo della Clerici, ci saranno gli Earth, Wind & Fire Experience by Al Mckay, special guest Greg Moore con September; Gipsy Kings by Diego Baliardo con Bamboléo, Volare e Djobi Djoba; Michael Sembello con Maniac, colonna sonora del cult anni ’80, Flashdance; i Nomadi con Io Vagabondo; Donatella Rettore con Kobra; i Gemelli Diversi con Mary e Un attimo ancora.