Antonella Clerici, perché si è arrabbiata in diretta a È sempre mezzogiorno

Il Golden Minute della discordia. Antonella Clerici è tra le conduttrici di punta della Rai, volto di È sempre mezzogiorno. Sempre misurata, in grado di reggere ore di diretta senza un plissé, con un savoir-faire che l’ha resa ciò che è oggi, ovvero una grandissima conduttrice. Ma anche i giganti della tv possono “arrabbiarsi” in diretta (e farlo addirittura con il sorriso, lanciando le cosiddette “frecciate ben assestate”).

Antonella Clerici si arrabbia in diretta a È sempre mezzogiorno

Il disappunto di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno raccontato con il sorriso, e tutto per quel Golden Minute che è durato un po’ troppo. Stiamo parlando del minuto di break pubblicitario presente in molte trasmissioni, ma nella puntata di lunedì 14 ottobre 2024 è durato circa 85 secondi. Un piccolo problema tecnico che ha ritardato la pubblicità, con un vuoto di 20 secondi notato dalla conduttrice. Che, una volta ripresa la diretta, non ha mancato di farlo presente.

“Mi vien da ridere perché dico: ‘Ma il minuto?’. Ma che minuto è questo qua? Scusate, si chiama golden minute… cioè, a me sembrava più di un minuto.”. E ha aggiunto poco dopo: “Va bene, ce lo toglierete da qualche altra parte, vero? Ecco. (…) Quelli che stanno sempre zitti, buoni e cari sono quelli che poi sempre, no? Invece, quelli che rompono sono quelli che poi hanno. Adesso rompo anche io. (…) Eh no, perché ogni tanto… è sempre festa”. La frecciata non è passata inosservata ai più, naturalmente. Ma è il bello di puntualizzare con il sorriso. E chissà poi a chi si è riferita con la frase “quelli che rompono sono quelli che poi hanno”.

Il problema tecnico che ha ritardato il Golden Minute a È sempre mezzogiorno

Cos’è il Golden Minute? Possiamo definirlo come un mini break pubblicitario dalla durata di 60 secondi (un minuto, come detto dalla Clerici in diretta). Nella tv pubblica, è un format pubblicitario che va in onda sulle reti televisive generaliste e che è stato introdotto nel 2022. I conduttori spesso fanno riferimento al Golden Minute introducendolo, poiché è enormemente rilevante per la Rai.

Gli spot del Golden Minute durante la diretta di È sempre mezzogiorno sono tuttavia partiti in ritardo di poco più di 20 secondi, allungando i tempi pubblicitari. Aspetto che è stato notato dalla Clerici: quel piccolo problema tecnico, in effetti, è stato notato anche dagli spettatori, poiché hanno assistito allo schermo nero con il logo della Rete.

Gli sfoghi in diretta di Antonella Clerici

La conduttrice, in ogni caso, non è solita sfogarsi in diretta: qualche mese fa, a maggio 2024, aveva parlato dell’impegno della figlia Maelle a scuola (studia al Liceo Classico). Allora aveva semplicemente detto di non voler parlare troppo del tema scolastico. “Perché sono incavolata con mia figlia, parliamo invece di gnocchi di melanzane. Io divento pazza, poi io sulla scuola sono terribile”. Naturalmente, in quel caso è stato solo un commento, nulla di che (anche perché è orgogliosissima dei risultati raggiunti della figlia Maelle), mentre per il Golden Minute la conduttrice ha voluto puntualizzare la situazione.