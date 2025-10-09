Una puntata colma di tensioni, considerando come il Last Call sia ormai a un passo: occhi su Gabbani e il suo X Pass

IPA X Factor 2025, anticipazioni 9 ottobre: seconda puntata Bootcamp

La corsa verso i Live Show di X Factor 2025 si fa più serrata, soprattutto ora che è stata quasi superata la prima serrata fase dei Bootcamp. I giudici hanno sempre più le idee chiare su alcuni artisti ma, è innegabile, occorre ancora diradare un bel po’ di nebbia per altri.

La prima puntata in diretta del talent show di Sky è attesa per il 23 ottobre 2025, quindi manca davvero poco. I fan non vedono l’ora e intanto si godono il secondo Bootcamp di Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake LaFuria e Francesco Gabbani.

È (quasi) tempo di Last Call

Il nuovo meccanismo introdotto per variare un po’ le dinamiche a X Factor è stato decisamente vincente. Continua infatti a regalare colpi di scena. Sono stati infatti posti al centro i giudici, ancora di più. Tutti e quattro sono stati chiamati a confrontarsi apertamente, considerando la necessità di convincere gli altri in determinate circostanze, per portare avanti chi si credeva meritevole.

Per poter accedere ai Last Call, i concorrenti devono convincere tutti i giudici oppure conquistare l’X Pass. Questo è stato però già usato da tre giudici. All’appello manca soltanto Francesco Gabbani, che dovrà sfruttarlo proprio in questa puntata. A che serve? A garantirsi uno dei concorrenti, garantendosi la vittoria nel confronto con i colleghi.

Sul palco si alternano le ultime esibizioni, tra momenti d’emozione pura, discussioni roventi, paura e non solo. I giudici saranno chiamati a completare le proprie squadre in vista dei Last Call, ma non sarà affatto facile.

Nel backstage, a sostenere i concorrenti con il suo carisma e la sua empatia, ci sarà come sempre Giorgia, padrona di casa dello show, pronta a incoraggiare i ragazzi prima e dopo le esibizioni. Tutti vogliono accedere alla propria fase, consapevoli poi che le eliminazioni non sono ancora terminate. Soltanto tre nomi potranno essere scelti per ogni squadra. Ecco in quanti potranno salire sul palco dei Live.

Quando vedere X Factor

Chiunque voglia vedere l’ultima puntata dei Bootcamp di X Factor 2025 potrà farlo in diretta su Sky Uno e in streaming su Now giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 21:15. Il tutto sarà poi recuperabile on demand, così come ogni altra fase, i prossimi Last Call e i Live che seguiranno. Ecco il calendario di tutte le tappe che ancora manca da qui alla grande finale di Napoli: