Anticipazioni X Factor 2025, ultima parte di audizioni prima dei Bootcamp

Ufficio stampa Sky X Factor 2025, i giudici pronti per l'ultima parte di audizioni

Stasera, giovedì 25 settembre, X Factor riapre i battenti con il terzo e ultimo appuntamento dedicato alle Audizioni. Una nuova puntata in cui si cerca la nuova voce della musica italiana, con i quattro giudici che tornano più agguerriti che mai ascoltando, valutando e, soprattutto, lasciandosi emozionare dai giovani talenti che puntano a entrare nelle fasi successive dello show.

Una serata densa di emozioni, storie personali e grande musica, prima di entrare nel vivo della competizione con i Bootcamp: ecco cosa ci aspetta.

Anticipazioni “X Factor 2025”, l’ultima parte di audizioni

Dopo la conclusione della prima e della seconda parte di audizioni, il pubblico di X Factor è pronto a emozionarsi ancora per la serata finale della fase introduttiva del programma.

Questa sera, giovedì 25 settembre, X Factor 2025 torna con un nuovo appuntamento ricco di cover, brani inediti e artisti pronti a dare il massimo. Tutti vogliono convincere i giudici di avere il talento necessario per ottenere almeno tre sì e accedere ai Bootcamp, dimostrando di essere pronti a vivere appieno l’esperienza dello show.

Come sempre, la padrona di casa è Giorgia, che riapre le porte dell’Allianz Cloud di Milano per accogliere i concorrenti dietro le quinte, condividere l’adrenalina con accompagnatori e familiari e raccontare le emozioni che precedono ogni esibizione. Sul palco, ogni performance porta con sé un mondo a sé stante: generi diversi e personalità uniche capaci di sorprendere sia il pubblico in studio che a casa.

Non mancano, poi, i quattro giudici: Paola Iezzi, Achille Lauro, Francesco Gabbani e Jake La Furia tornano a valutare i talenti, alla ricerca delle note giuste e dei giovani artisti che possono rispecchiare il proprio stile, crescere durante il percorso dello show e affrontare l’avventura di X Factor con gli strumenti giusti. Ogni giudice porta il proprio sguardo, il proprio gusto musicale e la propria esperienza per selezionare chi ha davvero le potenzialità per arrivare lontano.

Questa sera si conclude quindi il terzo e ultimo appuntamento delle audizioni, che chiude la fase introduttiva del programma. Lo show lascia poi spazio ai Bootcamp, che quest’anno si presentano con una formula completamente rinnovata: i giudici stringono la selezione in modo ancora più severo, perché a contare è soltanto il voto unanime. Solo chi riesce a convincere tutti e quattro i giudici accede alla fase successiva, la Last Call.

Ma non finisce qui: alcuni concorrenti hanno la possibilità di ottenere l’X Pass, la carta speciale che permette di ribaltare il verdetto e accedere comunque alla selezione finale. Terminate queste fasi, si scopre la composizione ufficiale delle squadre: dodici talenti scelti tra centinaia di aspiranti, pronti a diventare i protagonisti indiscussi dei Live Show di X Factor 2025, con performance che emozionano, sorprendono e, chissà, lanciano nuove hit tutte da cantare.

Dove e quando vedere “X Factor 2025”

L’appuntamento con la terza e ultima puntata delle audizioni di X Factor è programmato per stasera, giovedì 25 settembre, a partire dalle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

Per chi preferisce la visione in mobilità, la puntata è disponibile anche on demand e su Sky Go. Inoltre, per il pubblico in chiaro, la replica andrà in onda martedì sera sempre su TV8.