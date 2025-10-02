Inizino i Bootcamp di X Factor 2025 e le regole sono cambiate del tutto: ecco il nuovo sistema e il calendario fino alla finale

È già tempo dei Bootcamp per X Factor 2025, al via giovedì 2 ottobre. Le Audizioni sono state emozionanti per il pubblico e gli artisti sul palco. Ora però si inizia a fare sul serio, al punto che adrenalina e tensione potrebbero giocare brutti scherzi. È qui che i sogni iniziano a diventare realtà.

Il nuovo regolamento

Il format dei Bootcamp di X Factor 2025 è diverso da quello che conoscevamo. Tutto diventa più serrato. Sappiamo che dietro al banco siedono personalità della musica molto differenti e, dunque, ci sarà spazio per una gran varietà di artisti.

Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno già avuto modo di farsi un’idea della propria squadra, ma sono a caccia di conferme. Non è da escludere, però, che alcuni artisti possano essere in grado di sorprenderli e ribaltare le previsioni.

Per poter accedere alle Last Call occorre l’unanimità, ovvero quattro sì. Una sfida tra giudici, di fatto, secondo un meccanismo che alza la posta in palio. Occorre infatti convincere tutti. E in caso di parità o posizioni contrastanti? I giudici saranno chiamati a confrontarsi, provando a convincersi a vicenda.

Resta però anche la possibilità dello X Pass. Si tratta dell’asso nella manica che ogni giudice ha. È possibile portare avanti un talento che si considera imperdibile, assicurandoselo prima che lo faccia un altro giudice.

Un susseguirsi di grandi emozioni e colpi di scena. A scandire i momenti più intensi sarà Giorgia, che accompagnerà i concorrenti dal backstage nei loro minuti più delicati della loro carriera. La sua presenza rassicurante sarà fondamentale.

Dalle Last Call ai Live

Il 2 ottobre spazio alla puntata inaugurale dei Bootcamp, cui seguirà un appuntamento dedicato alla selezione degli ultimi concorrenti. Si passerà poi alle Last Call, ovvero la fase decisiva che stabilità i 3 membri di ogni squadra dei quattro giudici. Quando avrà inizio la diretta? Il 23 ottobre 2025.

Dove vedere X Factor

X Factor è uno dei programmi più seguiti del panorama italiano (e non solo). Amatissimo e molto apprezzato anche in questa nuova veste. Basti pensare al grado di presenze a Napoli per la finale della scorsa edizione (il tutto si ripeterà quest’anno).

Chiunque volesse seguire le varie fasi potrà farlo su Sky, via decoder, e non solo. Il talent show è disponibile anche su Now, in streaming. L’app e il decoder consentono poi di recuperare tutte le puntate on demand, così da essere certi di apprezzare tutti i momenti. Ecco i prossimi appuntamenti in calendario: