Anticipazioni X Factor 2025, la seconda parte delle audizioni regala sorprese

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio stampa Sky X Factor 2025, i giudici pronti per la seconda parte di Audition

Stasera, giovedì 18 settembre, X Factor torna a infiammare il prime time con il secondo attesissimo appuntamento dedicato alle Audizioni. Dopo l’esordio della scorsa settimana, il viaggio alla ricerca della nuova voce della musica italiana entra nel vivo: i giudici tornano a sedersi al tavolo più temuto della televisione pronti ad ascoltare, valutare e soprattutto lasciarsi sorprendere da chi sogna di conquistare un posto nello show.

Non mancheranno momenti di forte emozione, storie personali e, come sempre, qualche inevitabile scintilla di confronto tra i quattro protagonisti della giuria. Ecco cosa vedremo.

Anticipazioni “X Factor 2025”, la seconda parte di audizioni

Se la prima puntata vi ha lasciato con la voglia di ascoltare ancora nuove voci, preparatevi: questa sera, giovedì 18 settembre, X Factor 2025 torna con un nuovo giro di esibizioni, tra cover e brani inediti, in grado di emozionare il pubblico e convincere i giudici. L’Allianz Cloud di Milano si trasforma ancora una volta nel palcoscenico dei sogni, dove ogni concorrente ha un obiettivo chiaro: ottenere almeno tre sì e accedere alla fase successiva, i temutissimi Bootcamp.

A guidare la serata c’è Giorgia, presenza elegante e rassicurante del programma, che con il suo calore accoglie i concorrenti dietro le quinte, li incoraggia poco prima di salire sul palco e condivide l’adrenalina con gli accompagnatori.

Anche in questa serata di audizioni non manca la varietà: età diverse, percorsi di vita lontanissimi, generi musicali che spaziano dal pop al rap, dal rock all’urban. Ogni esibizione porta con sé un mondo a sé stante, regalando al pubblico una tavolozza di suoni e personalità sempre nuova.

Protagonisti insieme ai concorrenti, i quattro giudici: Paola Iezzi, Achille Lauro, Francesco Gabbani e Jake La Furia. Ciascuno con il proprio stile, le proprie convinzioni e la propria visione musicale, si preparano ad affrontare la sfida più agguerriti che mai. Oltre a scegliere chi merita di proseguire, inizia anche per loro un percorso: affinare l’orecchio, immaginare le possibili squadre e, poco a poco, delineare strategie per arrivare pronti ai Live Show.

Dopo questa sera, ci sarà ancora un terzo e ultimo appuntamento dedicato alle Audizioni, che chiuderà la fase introduttiva. Poi la tensione salirà con i Bootcamp, quest’anno in una formula totalmente rinnovata: i giudici dovranno stringere la selezione in modo ancora più severo, perché a contare sarà soltanto l’unanimità. Solo chi riuscirà a convincere tutti e quattro i giudici potrà accedere alla fase successiva, la Last Call.

In alternativa, alcuni concorrenti potrebbero sperare di strappare l’ambitissimo X Pass, la carta speciale che permette di ribaltare il verdetto e accedere comunque alla selezione finale. Da quel momento scopriremo la composizione ufficiale delle squadre: dodici talenti scelti tra centinaia di aspiranti, pronti a diventare i protagonisti indiscussi dei Live Show di X Factor 2025.

Dove e quando vedere “X Factor 2025”

L’appuntamento con la seconda puntata delle audizioni di X Factor è programmato per stasera, giovedì 18 settembre, a partire dalle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

Per chi preferisce la visione in mobilità, la puntata è disponibile anche on demand e su Sky Go. Inoltre, per il pubblico in chiaro, la replica andrà in onda martedì sera su TV8.