Amici 21, tutto quello che c’è da sapere: data d’inizio e squadre

Maria De Filippi: Maurizio Costanzo, figlio, età e programmi

Manca sempre meno all’inizio del serale di Amici di Maria De Filippi: la regina degli ascolti in tv è pronta per tornare in prima serata su Canale 5. Dalle notizie trapelate via social, la prima puntata del serale avrebbe già una data e sono stati svelati anche i meccanismi che riguardano la formazione delle squadre e le assegnazioni ai rispettivi professori.

Amici di Maria De Filippi, data d’inizio del serale

Non c’è stata ancora un’ufficialità da parte dei canali ufficiali del programma o della rete Mediaset, ma stando alle anticipazioni che sono arrivate tramite i social, il serale di Amici di Maria De Filippi avrebbe già una data, ovvero il 19 marzo 2022, per poi terminare nel mese di maggio. Nel frattempo, però, la regina dello share non sarà in disparte perché dal prossimo 8 gennaio 2022 tornerà in prima serata anche la nuova edizione di C’è posta per te, programma di punta della De Filippi che non ha mai nascosto di avere un occhio di riguardo per il people show più longevo della tv.

Insomma, la presentatrice non riposa (quasi) mai, e dopo il grandissimo successo di Tu si que vales ha nel calderone gli altri suoi programmi che da anni sono tra i preferiti del pubblico, il quale permette ascolti da record ogni settimana spodestando i “rivali” delle altre reti televisive. Eppure una piccola pausa per le feste natalizie c’è stata: il daytime di Amici e il pomeridiano della domenica infatti, sono stati sospesi fino a gennaio 2022, e riprenderanno dopo l’epifania.

Il serale di Amici: la formazione delle squadre

Oltre alla data di inizio del serale, ciò che preme maggiormente al pubblico di Amici di Maria De Filippi è conoscere la formazione delle squadre. Il meccanismo non cambierà e sarà federe a quello dello scorso anno, anche se i capitani delle rispettive squadre subiranno dei leggeri cambiamenti considerando anche i nuovi ingressi tra i professori.

Gli alunni verranno divisi in tre squadre, di cui una capitanata da un duo già ben consolidato che potrebbe regalare grandi risate anche questa volta: si tratta della coppia Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che ne hanno sempre una per tutti e renderanno sicuramente anche questa volta lo spettacolo godibile; le altre due squadre saranno capitanate dai prof Anna Pettinelli insieme a Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini in coppia con Veronica Peparini.