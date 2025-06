Affari Tuoi, perché non va in onda stasera 6 giugno

Fonte: IPA Stefano De Martino

Breve stop per Stefano De Martino e Affari Tuoi: il game show salta la puntata di venerdì 6 giugno per via delle qualificazioni al Mondiale 2026. Dunque, il conduttore torna in onda sabato 7 giugno e si ferma solo per una puntata. E intanto ha svelato qual è la sua preferita di questa stagione televisiva 2024/2025 che lo ha visto da indiscusso protagonista.

Stefano De Martino, stop per Affari Tuoi: quando torna e cosa va in onda al suo posto

Il gioco dei pacchi si ferma per un giorno: Affari Tuoi, il popolare game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino, si ferma per lasciare spazio alle qualificazioni per il Mondiale 2026. L’Italia di Spalletti gioca contro la Norvegia: gli italiani saranno dunque di fronte alla televisione sperando in una vittoria.

Per chi ama seguire De Martino, dunque, questa è una notizia triste, ma non di certo per i tifosi di calcio chi segue la Nazionale degli Azzurri. Non è del tutto una sorpresa, in ogni caso, lo slittamento di Affari Tuoi: già da tempo sapevamo che i palinsesti avrebbero subito una piccola modifica in vista delle qualificazioni.

Stefano De Martino svela qual è la sua puntata preferita di Affari Tuoi

A fine maggio si è tenuto il Festival della Tv di Dogliani, in cui molti personaggi dello spettacolo hanno parlato del loro futuro in tv, come Mara Venier (è qui, infatti, che ha consacrato come suoi eredi a Domenica In proprio Stefano De Martino e Alberto Matano). E De Martino ha invece parlato di cosa rende così speciale Affari Tuoi, raccontando la sua puntata preferita. “Una situazione di normalità, che poi è quello che forse è la chiave, al di là della straordinarietà di poter vincere una cifra, si ritorna ad una dimensione di normalità. La mia puntata preferita di questa edizione, almeno finora, è stata proprio con questo contadino molisano, non so se l’avete vista”.

Ma cos’è successo? De Martino ne è sicuro: è questa la puntata che va dritta al cuore e svela la potenza di un game show che macina numeri da record. “Una persona che parte da casa, che fa un lavoro normale, che viene lì, gioca con la figlia, che si diverte, che riesce ad andare a casa anche con una grossa cifra e prima di andar via saluta la moglie, i nipoti, gli amici del bar e gli dice ‘ci vediamo domenica’. Ecco, in quel ‘ci vediamo domenica’ c’è tutta la sintesi di un programma. Siamo qui, sembra tutto straordinario, però saluto gli amici del bar, perché tanto domenica sono di nuovo lì”.

La puntata è andata in onda precisamente il 19 maggio, e il contadino protagonista è stato Angelo Mariano, che in studio è stato accompagnato dalla figlia Annamaria. Alla fine, è riuscito a vincere ben 200mila euro. Per De Martino, che ha superato la stagione televisiva con ascolti ottimi e con più di una critica favorevole nei suoi confronti, arrivata persino da Renzo Arbore, ora è il momento di raccogliere i frutti della gavetta. E, chissà, di puntare a Sanremo, quando sarà il momento.