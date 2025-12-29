Affari Tuoi, gli sposi-fidanzati cedono all’offerta del Dottore: De Martino si sbagliava

Giancarlo e Raffaella, prima sposi e oggi solo fidanzati, beffano il Dottore e portano a casa un bel gruzzolo. Stefano De Martino si sbagliava completamente

IPA Stefano De Martino conduce Affari Tuoi

Nuova settimana, nuova puntata di Affari Tuoi. Questo lunedì ha visto in gioco Giancarlo, originario di Cerignola ma residente a Trani, in Puglia. Fino alla fine lui e la compagna (o meglio, ex moglie e ora fidanzata) Raffaella hanno tenuto stretto il pacco 12, senza cedere alle tentazioni del Dottore. La speranza era che vi fossero i 300.000 euro, come credeva Stefano De Martino. Che, alla fine, ha avuto torto.

Giancarlo e Raffaella, prima sposi e oggi fidanzati

Ha molto colpito la storia di Giancarlo e Raffaella ad Affari Tuoi. Lui lavora nel campo della distribuzione nel settore alimentare, anche se momentaneamente è in pausa per il progetto di apertura di una gastronomia, lei sta seguendo un corso di formazione, ma ha sempre fatto la promoter.

Si sono conosciuti da giovani, sposati ben 25 anni fa ma a un certo punto le loro vite hanno preso strade diverse. La coppia ha vissuto un lungo periodo di separazione: unico legame le due figlie, Angelica e Diana.

Eppure qualcosa è rimasto, tanto che a distanza di anni sono tornati insieme. “È vero che il matrimonio è la tomba dell’amore?”, ha ironizzato Stefano De Martino, che ben sappiamo quale matrimonio abbia alle spalle (quello con Belen, ovviamente). “La differenza tra essere sposati e fidanzati? È tutto più piccante, emozionante, variegato. Non c’è la monotonia”, ha spiegato un baldanzoso Giancarlo. Perché sì, non solo sono ex marito e moglie e oggi fidanzati, ma neanche convivono insieme. Si vedono “a giorni alterni”, come ha precisato Raffaella.

Ma come si sono conosciuti? Anche qui la storia si fa interessante. La madre era sarta e ha riparato la divisa di lui, quando faceva il Carabiniere ausiliario. “Ero amico di suo fratello Gianni – ha raccontato il concorrente pugliese -, avevo la divisa da sistemare. Citofono, mi risponde lei e chiedo della mamma. Lei mi dice che non c’è, ma mi fa salire comunque”. “E t’ha rattoppato…”, ha commentato ironicamente De Martino.

La coppia pugliese accetta l’offerta e beffa il Dottore

Ma andiamo al sodo: il gioco. Giancarlo e Raffaella hanno iniziato piuttosto bene, chiamando una lunga serie di pacchi, tutti dal valore basso (a eccezione dei 100.000 euro). Hanno persino trovato Gennarino, che col suo scodinzolare ha portato loro in dono i consueti 1.000 euro.

Sin dall’inizio, però, il Dottore ha avuto un comportamento decisamente bizzarro. A fronte dei “pezzi grossi” presenti in gioco fino alla fine – basti pensare ai 300.000 e ai 50.000 euro -, ha da subito provato a tentare Gianfranco con offerte in bilico tra il “vorrei ma non posso”. Dapprima 30.000 euro, che pian piano sono lievitati fino ai 44.000 euro. Offerte che il concorrente ha sempre rifiutato.

Troppo poco per rinunciare a priori alle belle somme ancora nascoste tra i pacchi. Il punto di rottura fa presto ad arrivare: Giancarlo perde la possibilità di vincere i 200.000 euro che si trovavano nel pacco 15 del Trentino Alto Adige e il Dottore, approfittando del passo falso, riabbassa l’offerta a 30.000 euro.

La tentazione c’è, ma Giancarlo non demorde, almeno finché il Dottore non ritorna alla carica: offre di nuovo 44.000 euro. E stavolta, dopo un lungo ragionamento, accetta.

Stefano De Martino ed Herbert Ballerina sono convinti che proprio nel loro pacco ci sia la cifra più alta del tabellone e, invece, Giancarlo e Raffaella hanno avuto ragione: sarebbero ritornati a casa con soli 20 euro e il rimorso di non aver accettato le offerte del Dottore. Dottore che, per una volta, è stato beffato.