Affari Tuoi, gaffe di Herbert Ballerina. Interviene De Martino: “Non possiamo dirlo”

La puntata di Affari Tuoi del 23 dicembre è stata più natalizia che mai. Un’antivigilia trascorsa tra amici, quella di Stefano De Martino, ormai sempre più padrone dello studio e della dinamica del gioco. Protagonista della partita è stata Micol, arrivata dalla Valle d’Aosta, agente scelto della polizia penitenziaria, affiancata dal compagno Giuseppe, conosciuto in Lombardia e suo irresistibile compagno d’avventura.

Affari Tuoi, si cerca subito Gennarino

Il jackpot di Gennarino, fissato a 2000 euro, condiziona la partita sin dall’inizio, ma il percorso si rivela subito in salita. Il primo tiro è infatti pesante: dal pacco escono 15000 euro, una delle cifre della parte destra del teleschermo che influenza subito l’umore della concorrente. La reazione, però, non è di sconforto totale; anzi, poco dopo arriva un tiro favorevole, accolto con il consueto balletto accompagnato da Esibizionista di Annalisa, una delle colonne sonore di questa edizione.

La fortuna, comunque, continua a giocare a nascondino. Poco dopo, il tabellone perde un’altra cifra importante: 100000 euro, un’uscita che segna un primo vero punto di svolta nella partita. Seguono comunque tiri fortunati, che tengono viva la speranza, anche se nel frattempo sfuma il jackpot di Gennarino, che rimane nascosto praticamente fino alla fine.

La gaffe di Herbert Ballerina

Quando arriva la prima offerta consistente, 35000 euro, Micol e Giuseppe scelgono di rifiutare, convinti di poter puntare più in alto. È proprio in questa fase che arriva puntuale come un orologio la gaffe di Herbert Ballerina, che pronuncia il nome di un’auto per indicare il numero seriale del biglietto estratto della Lotteria Italia. La reazione di Stefano De Martino non si lascia aspettare. E sorride pure: “Panda non si può dire“, richiamando con garbo alle regole del programma che la sua spalla dimostra di non voler seguire troppo.

La partita prosegue tra alti e bassi. Dopo una serie di tiri positivi, arriva però un colpo durissimo: escono 200000 euro. Poco dopo si scopre anche che il pacco nero conteneva 50000 euro, un’ulteriore perdita che riduce drasticamente le possibilità di un finale trionfale. Nonostante tutto, Micol rifiuta con decisione l’offerta da 20000 euro, così come il cambio, e dice no anche a una proposta da 31000 euro, dimostrando grande coerenza con la strategia scelta.

Com’è finita la partita di Affari Tuoi

Il finale è amaro: nel giro di pochi tiri sfumano i 300000 euro e poi anche gli ultimi 50000 rimasti in gioco. L’ultima offerta, 5000 euro, viene rifiutata con sorprendente sicurezza. A quel punto, sul tavolo restano solo Gennarino e i 20000 euro. Quindi si punta tutto sulla Regione Fortunata. Prima si sceglie la Valle d’Aosta, la terra di Micol, ma poi cambia idea. E ancora, per nulla sconfortata della situazione poco favorevole, sceglie di puntare tutto sulla Calabria. E alla fine vince davvero, per 100000 euro in gettoni d’oro.

