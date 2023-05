“A casa tutti bene 2”, sempre più intrighi e segreti: quando e dove vederla

Fonte: Ufficio stampa Sky La famiglia Ristuccia si ritrova un anno dopo in A casa tutti bene 2

Gabriele Muccino torna con A casa tutti bene 2, serie TV che adatta con molti rimaneggiamenti il suo omonimo film del 2018. Cambia il cast e, come detto, in gran parte la storia, ma ciò che resta è l’approfondita analisi delle complesse dinamiche di una potente famiglia.

La seconda stagione torna con otto nuovi episodi, dopo il successo clamoroso del primo ciclo di puntate, premiate con il Nastro d’Argento 2022 per la miglior serie dell’anno.

Dove vedere A casa tutti bene 2: quando va in onda

Per vedere A casa tutti bene 2 occorre essere degli abbonati Sky, dal momento che l’apprezzatissima serie TV di Gabriele Muccino è un’esclusiva della rete. Essere in possesso di un decoder non è però l’unico metodo possibile per apprezzare i nuovi episodi di questo drama tutto italiano. A casa tutti bene 2 fa parte del catalogo di NOW, che offre in streaming sia le nuove puntate che quelle della prima stagione, da recuperare o rivedere ogni volta che lo si desidera.

Fonte: Ufficio stampa Sky

Le nuove puntate della serie Sky saranno disponibili a partire da venerdì 5 maggio, quando verranno trasmesse le prime due in esclusiva. Spazio, poi, ad altri tre appuntamenti in prima serata. Ecco il calendario completo:

Episodi 1 e 2 : 5 maggio 2023

: 5 maggio 2023 Episodi 3 e 4: 12 maggio 2023

12 maggio 2023 Episodi 5 e 6 : 19 maggio 2023

: 19 maggio 2023 Episodi 7 e 8: 26 maggio 2023

A casa tutti bene: dove eravamo rimasti

Sono svariati gli eventi da riportare ma proviamo a concentrarci su quelli principali, così da spiegare com’è finita la prima stagione di A casa tutti bene. Si scopre che la cameriera Verena aveva una relazione con Pietro Ristuccia, il che viene scoperto da Alba, al tempo incinta di Sara. Lo scontro tra le due si conclude con la tragica morte della domestica, che batte la testa e perde la vita sul colpo. Testimone del dramma è il piccolo Paolo, invaghito di Verena, alla quale aveva regalato un ciondolo, ritrovato 30 anni dopo insieme allo scheletro della donna.

Alba chiese aiuto alla cognata Maria per sbarazzarsi del cadavere. Una verità che la donna ha poi confessato al fratello, portando alla fine del matrimonio con Pietro. Un segreto taciuto per più di 30 anni e scoperto da Ginevra, a un passo dal matrimonio con Carlo. Inizialmente accetta a fatica di restare in silenzio ma poi scappa. Carlo e Riccardo non possono permetterle di svelare tutto e rovinare la loro famiglia. Durante l’inseguimento, però, la donna perde il controllo e precipita da un dirupo. Il suo destino resta ignoto.

Paolo, intanto, è pronto a una guerra legale con Olivia per la custodia del piccolo Giovanni, mentre Regina, furiosa dopo l’addio di Diego, rapisce Vittorio, figlio di Sara e del suo ex amante.

A casa tutti bene 2: trama

La trama di A casa tutti bene 2 riparte dall’incidente di Ginevra, che si ritrova in coma. Alba ha visto trapelare il suo segreto e riunisce l’intera famiglia dopo il ritrovamento del cadavere. Nessuno dovrà proferire parola, altrimenti chiunque perderà la vita alla quale è così legato: “Se vado a fondo io, ci andiamo tutti insieme al ristorante”.

Fonte: Ufficio stampa Sky

I Ristuccia si ritrovano così un anno dopo e fingono che nulla sia mai accaduto, ma di colpo Ginevra si risveglia dal coma, il che manda tutti nel panico. La donna però non ricorda nulla di quanto accaduto e tantomeno la scoperta del cadavere. Come spiega Muccino, però, ogni miccia è ancora accesa e basta poco per far esplodere un nuovo incendio.