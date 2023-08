Spray schiarente alla camomilla per una chioma baciata dal sole

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Sogni una chioma come baciata dal sole? Prova lo spray alla camomilla! L’ideale per schiarire i capelli e renderli favolosi. Questo fiore perenne è ricco di vitamine, minerali, acidi organici e oli essenziali che consentono di schiarire la chioma e renderla morbidissima.

Spray schiarente camomilla

La soluzione super veloce per una chioma schiarita in modo naturale? Lo spray alla camomilla! Il colore giallo della camomilla infatti è legato al carotene, ossia la vitamina A che è responsabile della giovinezza e della bellezza di capelli. Proprio il carotene regala una sfumatura dorata e favolosa alla chioma, donando brillantezza, forza, elasticità e morbidezza. Famosissima in tutto il mondo, la lozione Schultz – che è anche la più venduta su Amazon – consente di schiarire in modo delicato e naturalissimo la chioma grazie alla presenza dell’estratto biologico di camomilla. Famosissima in tutto il mondo e largamente usata, è super efficace e dona un effetto wow.

Lozione Camomilla Spray Schultz Lozione Camomilla Spray

Come funziona

Pratico e versatile, lo spray schiarente alla camomilla Schultz permette di schiarire la chioma gradualmente. Puoi usarlo per illuminare solamente alcune ciocche o per regalarti un favoloso effetto shatush. Vaporizzando sulle lunghezze otterrai dei riflessi dorati proprio come quelli donati dall’esposizione al sole. Il bello di questo prodotto è che dona un’azione graduale, consentendo di ottenere la tonalità desiderata di biondo. In questo modo è possibile schiarire i capelli senza però seccarli, regalando luminosità e morbidezza. Per rendere ancora più efficace l’azione del prodotto il consiglio è quello di usare anche lo shampoo ravvivante Schultz.

Come si usa

Come usare lo spray schiarente alla camomilla per un risultato top? Vaporizza sui capelli umidi o asciutti il prodotto, coprendo con un asciugamano le spalle prima dell’applicazione. In base all’effetto che desideri ottenere puoi vaporizzare la lozione schiarente su alcune ciocche oppure sull’intera capigliatura. Desideri un effetto shatush? Allora applica il prodotto sulle lunghezze!

Infine asciuga i capelli come sempre, usando il phon per rendere la schiaritura più evidente. Ricordati che l’effetto dello spray schiarente alla camomilla è graduale. Questo significa che potrai ottenere la tua sfumatura preferita di biondo un utilizzo dopo l’altro. Il consiglio è quello di non eccedere: parti delicatamente, iniziando con qualche spruzzo sulla chioma per vedere l’effetto e capire cosa ti piace. Poi procedi seguendo i tuoi gusti e cercando di ottenere la sfumatura che desideri.

Cosa non fare

Lo spray schiarente alla camomilla, purtroppo, non è per tutti. Il prodotto infatti è efficace su chiome castane o bionde, per aumentare la schiaritura, ma non sui capelli troppo scuri. Se sei mora sarebbe meglio evitare un rimedio di questo tipo e rivolgersi, per sconvolgere il proprio look, a un parrucchiere professionista. Alt pure per i capelli già colorati: l’effetto finale potrebbe non essere quello che desideri.

Anche se la tentazione è forte e vorresti schiarire pure le sopracciglia (o le ciglia), il prodotto non è indicato. Evita assolutamente il contatto con gli occhi, risciacquando con abbondante acqua se dovesse accadere. Prima di iniziare a usare lo spray ricordati di fare la prova di sensibilità: spruzza un po’ d prodotto sulla cute e attendi.

Lozione Camomilla Spray Schultz Lozione Camomilla Spray

