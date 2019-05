Capelli, come schiarirli con l’acqua ossigenata

editato in: da

Pochi lo sanno, ma i capelli si possono schiarire in modo economico e veloce utilizzando l’acqua ossigenata.

Voglia di un cambio look? Provate a schiarire alla chioma, dando un tocco di luminosità ed valorizzando il vostro viso. L’acqua ossigenata consente di ottenere un ottimo risultato in pochissimo tempo, effettuando delle schiariture a regola d’arte.

Per prima cosa acquistate il prodotto con una concentrazione al 3%. Evitate qualsiasi percentuale più alta perché potrebbe rivelarsi particolarmente dannosa per i capelli, rovinando irreparabilmente. Procuratevi anche dei batuffoli di cotone e un nebulizzatore.

Lavate i capelli, facendo un rapido shampoo, poi applicate l’acqua ossigenata sulla chioma ancora umida. Per ottenere un effetto più naturale dividete varie ciocche, applicandoci sopra il liquido con un batuffolo di cotone. In questo modo la schiaritura sarà meno uniforme e l’effetto sarà quello delle meches a seconda della quantità di acqua ossigenata utilizzata.

Se invece sognate un effetto shatush, potete spruzzare il prodotto sui capelli usando il vaporizzatore. Quando saranno abbastanza bagnati dovrete solamente pettinarli. Per ottenere un effetto schiarente ben visibile lasciare in posa almeno trenta minuti. Ovviamente più tempo l’acqua ossigenata rimarrà a contatto con la chioma più il risultato sarà chiaro.

Scegliete il tempo di posa anche in base alle vostre esigenze e al colore naturale dei capelli. Se sono molto scuri, ad esempio, potrebbe essere necessaria anche un’ora. Infine è fondamentale tenere conto di una regola importante: più l’acqua ossigenata rimarrà in contatto con la chioma più rischierete che sia sì chiara, ma anche piuttosto sfibrata.

Quando sarete certe di avere ottenuto la tonalità che vi piace di più, sciacquate i capelli con abbondante acqua fredda, eliminando tutti i residui di prodotto. Poi applicate un balsamo nutriente, lasciandolo in posa per un po’, infine sciacquate con acqua tiepida. Dopo aver sottoposto la chioma ad un forte stress sarebbe meglio lasciarla asciugare al sole e non usare la piastra o il phon. Non ne potete fare a meno? Allora usate una crema protettiva che crei una barriera contro il calore.