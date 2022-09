Sophie Marceau eternamente giovane grazie a un botox organico che costa meno di 50 euro

Fonte: IPA

Bella, bellissima ed eternamente giovane, il segreto beauty di Sophie Marceau è un botox organico che costa meno di 50 euro. Cinquantacinque anni e non sentirli: il tempo è passato, ma la star è rimasta splendida come la Vic de Il tempo delle mele.

Botox organico, il segreto di bellezza di Sophie Marceau

Sguardo intenso, spirito ribelle e animo da eterna ragazzina, Sophie è sempre rifuggita dalla chirurgia, preferendo altri metodi per conservare la sua bellezza naturale. In un’intervista rilasciata alla rivista Femme Actuelle, la regista e attrice parigina ha rivelato di non essere mai ricorsa al botox. “Quel che faccio è usare ogni giorno Biotulin Supreme Skin Gel – ha confidato -. Temo troppo l’effetto innaturale del Botox, non fa per me”.

Il gel trasparente ha un’azione immediata grazie a una formulazione che regala un effetto lifting, tensore e rimpolpante. Agisce sulle micro-rughe e riduce i segni dell’invecchiamento. Il siero ha una texture leggera, idrata e nutre in profondità la pelle, illuminando e ridensificando. Come funziona? Applica sul viso una piccola quantità, massaggiando con dei movimenti circolari sino all’assorbimento completo.

Per un effetto ancora più wow l’ideale è utilizzare uno skin roller per migliorare l’assorbimento del prodotto. Il rullo è dotto di centinaia di minuscoli aghi che scivolano delicatamente sulla pelle, penetrando nella zona oltre l’epidermide. Le piccole lesioni non sono in alcun modo pericolose o dolorose e consentono un’azione migliore dei prodotti cosmetici.

Come usarlo? Disinfetta il dermaroller con attenzione, poi massaggialo con attenzione sulla pelle, prima e dopo aver applicato il tuo prodotto beauty. Questo prodotto beauty non presenta delle particolari controindicazioni, ma va sempre utilizzato con cautela e mai in presenza di problemi come acne attiva, eczema, psoriasi e dermatite atopica.

Titanio Micro-ago Derma Roller Strumento per un trattamento antirughe efficace

La beauty routine di Sophie Marceau

A cinquantacinque anni Sophie Marceau può contare su un aspetto favoloso e una pelle perfetta. Tutto merito di una beauty routine eccezionale ed eco-friendly. Ogni giorno l’attrice francese lava il viso con acqua e sapone, poi applica una crema leggera e dell’olio d’oliva, perfetto per rendere più elastica e morbida la pelle.

La crema Tesori di Provenza è a base di olio d’oliva e svolge un’azione antirughe. Tre volte più ricca di polifenoli e antiossidanti, tonifica, leviga e rivitalizza, riducendo i segni dell’età. Da subito la pelle risulta tonica e idratata, con un colorito radioso come quello di Sophie. In più la consistenza fondente consente un assorbimento rapido: usala prima di uscire o di andare a dormire!

Offerta Crema Viso Anti-rughe Giorno BIO Crema con olio d'oliva biologico, ricco di polifenoli e antiossidanti

La regista e star usa cosmetici vegani e assolutamente non testati sugli animali. Anche per la cura dei capelli sceglie esclusivamente prodotti naturali. Sceglie solo shampoo leggeri e con formulazioni naturali, applicando il balsamo prima del risciacquo. I suoi ingredienti preferiti? Quelli a base di frutta.

Shampoo naturale Shampoo dal profumo esotico con formulazione naturale

Profumatissimo, senza parabeni e con una formulazione naturale, questo shampoo vegano ha una formulazione a base di oli biologici ed essenziali. Emana un delicato aroma fruttato grazie alla presenza del frutto del drago e nutre la chioma in profondità. Per un risultato ottimale l’ideale è applicare il prodotto sulla cute bagnata e massaggiare, sciacquando con dell’acqua pulita.

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram