Miglior crema notte per pelli mature: la top 5 da provare

Le migliori creme notte per pelle matura non devono solo conferire una profonda idratazione ma anche rivitalizzare la pelle, agendo sulle linee di espressione e andando ad riparare la pelle in profondità. Al loro interno spesso vengono inoltre aggiunti principi attivi specifici per la notte, più facilmente assorbibili dalla pelle durante il riposo e soprattutto non “pericolosi”.

Di cosa stiamo parlando? Nelle formule crema notte è facile trovare l’acido glicolico, ideale per contrastare la formazione di macchie scure tipiche della pelle matura ma che se esposto alla luce può avere un effetto foto sensibilizzante oppure il retinolo, anche questo sensibile alla luce del sole e altamente esfoliante.

Crema notte: come sceglierla e i benefici

Spesso sottovalutate, le creme notte hanno davvero una formula differente da quella giorno e come tali vanno usati. Le formule per il giorno infatti sono caratterizzate da una texture più leggera, spesso anche già arricchita da SPF e soprattutto formulata per idratare ma al tempo stesso migliorare la grana della pelle, ad esempio regolando la produzione di sebo, opacizzando oppure al contrario dando alla pelle un effetto glow.

Le creme notte invece sono più ricche, caratterizzate da una texture fondente e soprattutto da una percentuale più alta di attivi che agiscono durante il sonno per rivitalizzare e nutrire in profondità il derma, andando anche a combattere disidratazione e segni del tempo. Durante il riposo infatti, le creme notte agiscono sulla pelle per attivare i processi di rigenerazione cellulare, fondamentali per trovare un viso sano, luminoso e rimpolpato al mattino.

Creme notte pelle matura: le migliori da provare

Elemis, Peptide4 Plumping Pillow

Di notte, la temperatura corporea tende a salire per facilitare la riparazione e il recupero. Di conseguenza, la pelle perde naturalmente idratazione durante il sonno. Questa crema-maschera in gel super rinfrescante combatte i segni visibili della pelle stanca e spenta aiutando a trattenere i principi attivi idratanti per tutta la notte, regalando un incarnato luminoso, rinfrescato e ben riposato al mattino.

Elemis Peptide4 Plumping Pillow crema-maschera in gel rinfrescante e idratante

Bionike, Defence My Age Gold

Trattamento specifico per la pelle matura è un trattamento indicato per le donne che, dopo aver attraversato la menopausa, soffrono di un forte deficit ormonale e di un’accelerazione del processo di invecchiamento cutaneo. La formula all’avanguardia è arricchita da calcio che aiuta a rivitalizzare e rafforzare la pelle matura sostenendo l’attività dei cheratinociti. Ideale per fortificare la pelle, donandole elasticità, nutrimento e compattezza.

BioNike Defence My Age Gold crema anti-age notte per pelle matura

Lierac, Lift Integral Crema Notte Antirughe

Rigenera, nutre e leviga le rughe. Questa crema notte anti-age rinforza la struttura della pelle, agendo sui suoi elementi essenziali (collagene, elastina, acido ialuronico), ma anche sulle glicoproteine che li connettono. La pelle ritrova tonicità, elasticità e compattezza, per un effetto lifting integrale.

Offerta Lierac Lift Integral crema notte antirughe ad effetto lifting

L’Oréal Paris, Trattamento Rigenerante Midnight

Ogni giorno, la barriera cutanea è aggredita da agenti che la rendono più vulnerabile e accelerano la comparsa dei segni di invecchiamento. La notte è il momento privilegiato per riparare la barriera cutanea. La crema notte anti-age è formulata con il potere degli antiossidanti in una texture avvolgente, per rivelare milioni di nuove cellule e recuperare rapidamente dai danni quotidiani.

Offerta L'Oréal Paris Trattamento rigenerante crema notte Midnight

Collistar, Crema Ultra-rigenerante Anti-rughe

Questa innovativa crema rigenera la pelle in profondità e assicura un intensivo effetto antirughe grazie a un rivoluzionario mix di attivi. Alga dell’Antartide e retinolo per incrementare la sintesi di collagene, elastina e fibronectina per assicurare un’ azione rigenerante e anti-invecchiamento potenziata più efficace.

Arricchita con Complesso Nucleosidico, acido ialuronico, vitamina E, betaglucano, burro di karitè rigenera i tessuti e assicura un intensivo effetto levigante e antirughe. Un filtro UV ad ampio spettro difende dai danni delle radiazioni luminose. Morbida, setosa e superassorbibile, è anche un’ ottima base per il trucco.