Le migliori creme antimacchie per il viso: la nostra top 5

Macchie scure dovute al sole o all’acne possono segnare il viso, ma fortunatamente le creme antimacchie sono pronte a eliminare questi inestetismi o a ridurli!

Comuni sulla pelle matura e in alcuni casi su quella giovane sottoposta a stress, le macchie derivano da una iperpigmentazione legata a una produzione eccessiva di melanina che si distribuisce sul volto in modo non omogeneo. Queste creme hanno al loro interno ingredienti che permettono di schiarire e rendere il colorito del volto molto più uniforme. Allo stesso tempo idratanti e rimpolpanti, sono sempre pronte a regalare una pelle dall’effetto wow!

La crema perfetta per ogni tipo di cute

Pelli mature, grasse o miste, la crema Florence è composta da ingredienti naturali che rispetteranno in pieno la tua cute. L’unione tra acido ialuronico, vitamina C, Olio di Jojoba, Aloe Vera e vitamina E insieme riduce gli effetti dei radicali liberi, nutrendo la pelle e rendendola più luminosa. Dopo le prime applicazioni vedrai un viso visibilmente idratato, senza macchie cutanee e soprattutto più elastico e tonico.

Una protezione in più per le pelli sensibili

Le pelli sensibili possono soffrire di differenti disturbi dermatologici, ma con la crema antimacchie Eucerin potrai ridurre la presenza di macchie dovute al sole e all’iperpigmentazione e nello stesso tempo prevenire la loro comparsa grazie al tiamidolo. L’ingrediente, infatti, regola la produzione di melanina, mentre il burro di karitè idrata e nutre la cute restituendoti un aspetto giovane e luminoso. Devi solo applicarla la sera prima di andare a dormire e verrai inebriata dal suo piacevole profumo che ti accompagnerà tutta la notte.

Eliminare e prevenire le macchie con prodotti naturali

Gli ingredienti naturali sono il punto di forza di questa crema in grado non solo di schiarire le macchie, ma anche di prevenirle. Ogni elemento combinato agisce per eliminare le macchie, ad esempio la Vitamina C protegge dai raggi solari e riequilibra la produzione di melanina. La Vitamina B3 elimina le imperfezioni grazie alla sua azione fotoprotettiva, mentre l’estratto di radici di quercia ripara dai danni del sole e nello stesso tempo riduce le rughe. Applicata ogni giorno, potrai sfoggiare una pelle giovane e bella.

Per contrastare i danni dei raggi solari

Raggi solari e inquinamento mettono a dura prova la pelle del viso favorendo la formazione delle macchie. Per ridurre questi inestetismi la crema La Roche Posay Pigmentclar UV SPF30 è il trattamento da ripetere ogni giorno. La sua texture cremosa e idratante grazie all’acqua Termale di La Roche-Posay, non solo allontana le particelle di inquinamento dal tuo viso, ma attenua le macchie scure e ti assicura un incarnato uniforme.

La crema perfetta tutto l’anno

Proteggere la pelle tutto l’anno è importantissimo e una crema da utilizzare durante ogni stagione è Q1 Q-White. Efficace anche in estate, previene le macchie causate dal sole e nello stesso tempo è adatta a qualsiasi tipo di pelle. Utilizzandola tutti i giorni potrai dire addio alle macchie causate dalle infiammazioni e dai piccoli segni lasciati dai brufoli. Il segreto della sua efficacia sta tutto negli ingredienti naturali come l’acido ialuronico che crea un film sull’epidermide per proteggerla dagli agenti esterni e nello stesso tempo la idrata. L’acido betaglicerretinico invece, ha un effetto anti-ossidante che riduce le rughe d’espressione e ti restituisce una pelle sana e luminosa.

