I migliori acceleratori di abbronzatura da provare subito per un tintarella al top

Riuscire ad avere un colorito sano e dorato è un lavoro lungo e minuzioso dove, ovviamente, non possono mancare gli acceleratori di abbronzatura, veri e propri attivatori di melanina che preparano la pelle al sole riducendo il rischio di eritemi e scottature (usando sempre e comunque un’adeguata protezione solare).

Che siano da assumere per via orale, come gli integratori, o da applicare per via topica, come oli abbronzanti e creme, questi prodotti sono a base di beta-carotene e vitamine che attivano la produzione di melanina, permettendo un’abbronzatura più rapida, sicura e uniforme.

Non solo, gli acceleratori di abbronzatura permettono anche di ridurre la possibilità di scottature, ma devono essere sempre accompagnati da una buona protezione solare, con SPF 30 o 50, e un’esposizione corretta evitando le ore più calde dove i raggi solari sono più diretti e, quindi, più pericolosi.

I migliori prodotti da usare

Per un’estate al top e un colorito sano e bellissimo, abbiamo provato a selezionare i migliori acceleratori di abbronzatura da aggiungere alla tua beach bag. Che siano da applicare al momento o da assumere prima, durante o dopo l’esposizione, questi concentrati di vitamine e beta-carotene ti aiuteranno anche a mantenere a lungo il colorito dopo l’estate.

Che siano con o senza SPF, quindi protezione ai raggi UVA/UVB, questi prodotti ti aiuteranno anche a idratare e nutrire la pelle rendendola più luminosa e morbidissima.

Naturadika – Sun Boost Summer Skin

La nutricosmetica solare è un grande alleato per quanto riguarda la fotoprotezione e la resa perfetta dell’abbronzatura. Il Sun Boost Summer Skin di Naturadika è un vero concentrato di vitamine, minerali ed estratti vegetali che agiscono insieme su quattro livelli diversi dalla preparazione alla pelle fino all’attivazione di melanina passando alla protezione dallo stress ossidativo prodotto dai raggi UV e al mantenimento dell’abbronzatura per lungo tempo.

Da assumere: 1 pastiglia al giorno, almeno 3 settimane prima dell’esposizione e di proseguire durante tutto il periodo di esposizione e nelle 4 settimane successive.

Rougj+ – Attivabronz +40% rinfrescante

Da nebulizzare su tutto il corpo prima, durante e dopo l’esposizione al sole per attivare la produzione di melanina e intensificare l’abbronzatura. L’Attivabronz +40% rinfrescante di Rougj+ contiene un complesso di attivi che stimola la melanina e rinfresca la pelle stressata dal sole grazie al mentolo presente nella formula. Inoltre, l’UnipertanVeg, un biocomplesso composto da quattro principi attivi come tirosina, vitamina B2, ATP e idrolizzato di proteine, contenuto al suo interno permette di contrastare l’invecchiamento da fotoesposizione e ottenere un’abbronzatura sana, duratura e uniforme.

Da applicare, anche più volte al giorno, ma sempre dopo la crema con filtro solare.

Hawaiian Tropic – Tropical Tanning Oil Spf 4 Rich

Se ami le texture in olio e ti piace vedere la pelle brillare sotto il sole con un finish setoso, il Tropical Tanning Oil Spf 4 Rich di Hawaiian Tropic è il perfetto acceleratore di abbronzatura. Da applicare 20 minuti prima dell’esposizione al sole, questo prodotto sarà una coccola sia per la pelle che per i sensi grazie al corposo profumo del cocco dal mood tropicale. Questo olio, differentemente dagli altri, contiene anche una leggera protezione solare con fattore 4.

Equilibra – Bronze Control

Le vitamine E e C, il betacarotene e gli estratti vegetali contenuti nell’integratore alimentare Bronze Control di Equilibra sono la formula perfetta per contrastare l’azione dannosa dei radicali liberi che porta all’invecchiamento precoce della pelle. Contrastando i radicali liberi, queste pastiglie aiuteranno a mantenere un’abbronzatura dorata a lungo tempo. Da assumere, una volta al giorno, 15 giorni prima dell’esposizione intensiva ai raggi solari e continuarla per altri 20-30 giorni dopo la fine delle vacanze.

Davines SU – tan maximizer

Quando si parla di prodotto di beauty e skincare è impossibile non pensare anche a tutto il packaging che ne consegue. Per questo, chi è attento all’ambiente e non vuole aumentare la produzione di plastica, il tan maximizer della linea davines SU dedicata al sole è la scelta perfetta per l’estate. Perché il packaging è realizzato con plastica PE bio-based, proveniente da fonti rinnovabili di origine vegetale e completamente riciclabile. Un crema morbida e setosa, arricchita con olio di Argan, ricca di vitamine E e A e priva di siliconi, perfetta per preparare la pelle al sole intensificando in modo naturale il processo di pigmentazione della pelle con l’aggiunta di note fiorite, fruttate e legnose. Da applicare su viso e corpo prima della crema con SPF.

L’Erbolario – Crema Solare Corpo Acceleratrice d’Abbronzatura all’Olio di Jojoba

Un solo prodotto con doppia funzione: una crema solare corpo a protezione media insieme a un acceleratore di abbronzatura. La Crema Solare Corpo Acceleratrice d’Abbronzatura all’Olio di Jojoba con L’Erbolario è il prodotto ideale per chi ama non applicare troppi prodotti diversi, ma vista il fattore di protezione molto basso è bene utilizzarla solo se si ha un fototipo molto. Per un risultato ottimale è bene iniziare ad applicare il prodotto circa 7 giorni prima dell’esposizione per almeno otto giorni per poi passare ad un altro solare.