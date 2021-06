Luci da giardino: le più belle per rendere magiche le tue sere d’estate

editato in: da

Le luci da giardino regalano atmosfere magiche nelle lunghe sere d’estate: creano l’atmosfera perfetta per rilassarsi, da soli o in compagnia, sono perfette per accompagnare una cena o semplicemente per regalarsi dei piacevoli momenti di relax godendosi la brezza estiva.

L’illuminazione decorativa per esterni è disponibile in diversi stili e colori e si adatta ad ogni ambiente della casa, compresi il giardino ed il terrazzo. Ecco alcune ispirazioni e qualche idea da copiare per rendere magiche le tue serate.

Le lampade da esterni sono efficienti, ma possono essere anche decorative. Ne esistono di varie forme e dimensioni e di facile installazione. Le più acquistate, proprio per la loro facilita di utilizzo, sono quelle solari e quelle dotate di cavo per presa elettrica in quanto non richiedono alcun tipo di installazione: le prime, infatti, funzionano grazie all’energia accumulata durante il giorno con il sole, mentre per le seconde è sufficiente avere a disposizione un attacco per la corrente elettrica.

Illuminazione esterna: sicurezza anche dopo il calar del sole

Dopo il tramonto poter contare su un buon impianto di illuminazione esterna permette di avere maggiore sicurezza, sia perché rende perfettamente fruibili gli spazi all’aperto senza il rischio di cadute o di inciampare in presenza di ostacoli o dislivelli, sia perché scoraggia i malintenzionati, che approfittando dell’oscurità potrebbero decidere di compiere furti e rapine. E poi diciamocelo chiaramente: una casa avvolta nelle tenebre è decisamente poco bella da vedere, mentre un giardino o un terrazzo illuminati creano una cornice suggestiva.

Ma come progettare l’illuminazione esterna senza dover affrontare costose opere murarie ed elettriche? Vediamolo insieme.

Luci da giardino: le migliori da avere

Le catene luminose da esterno sono quelle che stanno riscuotendo maggiore successo grazie alla calda atmosfera che riescono a creare nei giardini e nei terrazzi. Il vantaggio delle catene luminose è che alcuni modelli permettono di collegare più catene fra loro con delle vere e proprie prolunghe di lampadine: in questo modo possiamo illuminare anche aree ampie a seconda delle nostre esigenze e dare libero sfogo alla nostra fantasia. Quelle dotate di cavo elettrico permettono di illuminare in modo molto efficiente, sostituendo a tutti gli effetti l’illuminazione esterna.

Catene luminose solari

Le luci esterne ad energia solare invece offrono una luce più soft e sono quindi ideali per chi è in cerca di un’illuminazione esterna molto tenue, pensata per regalare dei giochi di luce o mettere in risalto alcune aree del giardino o del terrazzo. Non richiedono presa elettrica, quindi possono essere posizionate ovunque ricevano luce solare per ricaricarsi. Possiamo allestirle sul soffitto, creare dei giochi di luce intorno a piante ed alberi, lungo le aiuole, o posizionarle all’interno dei nostri vasi.

Lampade solari decorative

Oltre alle catene luminose, in commercio troviamo delle vere e proprie lampade decorative in grado di regalare raffinatezza ad ogni ambiente. Grazie alla ricarica ad energia solare possono essere posizionate ovunque, purché ricevano qualche ora di luce solare durante il giorno. Possiamo trovarle a forma di barattolo, a forma di lanterna (che crea giochi di luce suggestivi) ed anche a forma di lampioni se il nostro desiderio è quello di illuminare una zona di passaggio.

Faretti segnapasso: il percorso illuminato che conquista

Ti stai chiedendo come creare un percorso luminoso che ti accompagni quando rientri a casa alla sera o accolga i tuoi ospiti guidandoli verso la porta d’ingresso? La soluzione arriva dai faretti segnapasso solari, che potrai installare lungo il vialetto d’accesso senza dover affrontare opere murarie. Anche in questo caso, infatti, i faretti illumineranno il percorso al calar della sera sfruttando l’energia solare accumulata durante il giorno.

Se il viale d’accesso è delimitato da un muretto potresti anche pensare di inserire delle bellissime applique led lungo il muro. In questo caso ti basterà avere a disposizione una presa di corrente per garantirti una cornice esterna che sicuramente non passerà inosservata agli occhi dei tuoi ospiti. Il doppio fascio luminoso, uno rivolto verso il basso e l’altro verso l’alto, ti permetterà di avere sia una luminosità perfetta sul terreno che sull’intero spazio intorno.

Illuminazione piante: la soluzione di prestigio per l’esterno

Vuoi avere un’illuminazione giardino che, oltre ad essere funzionale, sia anche esteticamente perfetta? Scegli le piante a cui vuoi dare risalto e progetta un’illuminazione che ne esalti le fioriture. Tra le luci da esterno più adatte per questo scopo ci sono i faretti a picchetto. Oltre a permetterti una collocazione semplice (ti basterà inserirli nel terreno utilizzando il picchetto alla base) ti consentiranno anche di spostarli e riposizionarli in qualsiasi momento. Potrai così seguire facilmente la crescita della pianta e garantirgli sempre una luminosità che la esalti in tutto il suo splendore.

Se non hai a disposizione una presa di corrente nelle immediate vicinanze potrai sempre scegliere dei faretti solari a incasso e goderti così le splendide fioriture del tuo albero preferito anche nelle ore serali o notturne.

Illuminazione facciata: come dare risalto alla casa

Oltre ad illuminare il vialetto d’accesso, una pianta o una siepe particolarmente bella, la tavola in occasione di una cena all’aperto, potrai anche creare piacevoli e suggestive illuminazioni della facciata che ti permetteranno di dare risalto ad un particolare architettonico o enfatizzare la struttura dell’abitazione. Per questo tipo di illuminazione potrai utilizzare corpi luminosi adatti ad una collocazione molto vicina alla parete, come i faretti da esterno. In commercio potrai trovarli sia in versione led che solari.