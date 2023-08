Puoi acquistare l’iconico rossetto rosso di Marilyn Monroe a soli 13 euro

Fonte: ANSA Foto Il rossetto preferito di Marilyn Monroe

Ricordate Marilyn Monroe? Un fisico da urlo, capelli biondissimi e labbra che hanno conquistato tutti: ora il suo rossetto preferito è in vendita, ad un prezzo davvero stracciato. Puoi acquistarlo e sfoggiare con le tue amiche un rosso strepitoso, che ricorda proprio la grande diva di Hollywood. Pronta ad avere anche tu labbra iconiche?

Revlon, il rossetto amato da Marilyn Monroe

Da sempre simbolo di femminilità, il rossetto rosso è un must have che non deve mai mancare nel tuo beauty case. Ma quale scegliere? In commercio ce ne sono tantissimi, e ad un occhio poco esperto potrebbero sembrare tutti uguali. In realtà, la differenza tra un prodotto di qualità e un altro sono fin troppo evidenti, e le star lo sanno bene. Non ti resta dunque che imitarle, traendo spunto dai look più iconici di tutti i tempi per avere labbra sempre perfette e a prova di bacio. E a chi fare riferimento, se non a Marilyn Monroe? Scopriamo il suo rossetto preferito.

Super Lustrous Lipstick di Revlon Il rossetto preferito di Marilyn Monroe, un vero must have

Si tratta di Super Lustrous Lipstick di Revlon, una vera garanzia in fatto di cosmesi: è un prodotto di altissima qualità, realizzato con ingredienti emollienti e idratanti, diventato un best seller su Amazon. D’altra parte, offre risultati eccellenti e super duraturi ad un prezzo davvero sensazionale. Non ti basta sapere che Marilyn Monroe lo adorava? Ebbene, sono moltissime altre le celeb che non possono proprio farne a meno: da Reese Witherspoon a Gal Gadot, da Olivia Wilde a Kylie Minogue e Ashley Graham, che ne è anche testimonial. Certo, ognuna ha la sua nuance preferita, ma Revlon si rivela essere sempre la loro scelta migliore.

Il rossetto Super Lustrous Lipstick

Vediamo perché Super Lustrous Lipstick continua ad essere, dopo tanti anni, un prodotto tra i più amati dalle star. Stiamo parlando di un rossetto ormai iconico, dalla consistenza setosa e vellutata, che lascia labbra morbidissime e perfettamente idratate. Merito di una formulazione delicata, arricchita con vitamina E, per rimpolpare e combattere i segni del tempo, e con olio di avocado, l’ideale per chi soffre di labbra screpolate e vuole favorire la loro rigenerazione cutanea. Il risultato? Una bocca perfetta e tutta da baciare.

Il rossetto di Revlon è facilissimo da applicare e non appiccica, proprio per la sua composizione burrosa: basta stendere un velo di idratante (perfetto per chi ha le labbra particolarmente secche) e poi passarlo con cura entro i confini delimitati dalla matita, per evitare imperfezioni. In pochi istanti avrai una bocca da sogno! La tinta dura a lungo, offrendo coprenza per tutta la giornata: il colore è luminoso e intenso, con riflessi bellissimi che non passano certo inosservati. E grazie ai pigmenti microfini, la sensazione è di non avere nulla sulle labbra.

Quale colorazione scegliere? Ce ne sono ben 34 a disposizione, sia in finitura crema che in finitura perlescente. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta. Ma per avere labbra come quelle di Marilyn Monroe, non ti resta che optare per il numero 750, Kiss Me Coral: non è, come si potrebbe pensare, un rosso intenso e freddo, bensì ha una sfumatura corallo che rende più caldo il colore. Era proprio quello preferito dalla grande diva, quindi perché non prendere ispirazione da lei? D’altra parte, da icona del passato sapeva certamente il fatto suo.

Super Lustrous Lipstick di Revlon Il rossetto preferito di Marilyn Monroe, un vero must have

