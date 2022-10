Il miglior detergente viso per pelli secche e sensibili è quello che usa Olivia Wilde. E costa pochissimo

Fonte: ANSA Il segreto di bellezza di Olivia Wilde

Pelle secca e disidratata, che ha perso la sua luminosità naturale e ha un colorito spento: questo è un problema che affligge molte di noi, soprattutto nei mesi più freddi dell’anno, e ci ritroviamo a provare decine di prodotti costosissimi, spesso senza risultati. Ora, a svelarci il suo segreto di bellezza è Olivia Wilde, che ha una pelle a prova di red carpet persino senza bisogno di make up. Nella sua skincare quotidiana c’è infatti un elisir davvero magico, che costa pochissimo: è assolutamente da provare.

Olivia Wilde, il suo detergente viso preferito

Bellissima anche al naturale, Olivia Wilde ha un segreto low cost che le permette di avere una pelle radiosa anche davanti ai flash dei fotografi. L’attrice ama usare il detergente viso della linea Cetaphil, dalla formulazione molto delicata che lo rende adatto alla cute secca e sensibile, anche in presenza di irritazioni o problemi quali psoriasi ed eczema. La pulizia quotidiana del viso è infatti il primo passo per una pelle al top, priva di impurità e sempre luminosa. Un semplice gesto di bellezza per risultati strepitosi, soprattutto se si sceglie il prodotto giusto per le proprie esigenze.

Il detergente viso Cetaphil è un’emulsione delicata e priva di profumazione, che aiuta a detergere a fondo la pelle proteggendola dalle irritazioni. La sua formulazione ha un pH bilanciato che permette di eliminare ogni impurità senza aggredire la cute, anche nei casi in cui è particolarmente sensibile o danneggiata. Inoltre garantisce un’idratazione a lunga durata che riduce la sensazione di secchezza e lascia la pelle levigata, luminosa e super elastica. Da utilizzare mattina e sera, anche sotto la doccia o per rimuovere il make-up, il detergente ha una texture fresca molto simile ad un gel, che una volta massaggiata sul viso non lascia schiuma e non ha bisogno di risciacquo.

Sono tantissime le utenti che l’hanno provato, lasciando recensioni entusiastiche: il detergente viso Cetaphil mantiene le promesse, eliminando impurità e make-up senza dover sfregare a lungo, con il rischio di irritare le pelli più sensibili. I risultati sono soddisfacenti, perché lascia la pelle morbida e idratata per molte ore anche nei casi più “difficili”, come la cute dei neonati o delle persone anziane, che è spesso particolarmente fragile. Inoltre, il rapporto qualità-prezzo è davvero strepitoso. Insomma, non resta proprio che provarlo.

La skincare routine di Olivia Wilde

Per avere una pelle perfetta, Olivia Wilde si affida a pochissimi prodotti. “Uso una skincare quanto più economica possibile, non per il prezzo ma perché è la migliore” – ha rivelato l’attrice a Popsugar, parlando delle sue abitudini quotidiane di bellezza. Così, accanto al detergente viso Cetaphil che usa mattina e sera, aggiunge solamente una crema idratante low cost della linea CeraVe, dalla formulazione dermatologicamente testata ottima anche per pelli secche e sensibili. E con due soli gesti è semplicemente meravigliosa.

La crema idratante CeraVe è arricchita con acido ialuronico, che aiuta a rimpolpare la pelle rendendola più morbida ed elastica, idratandola a fondo. Inoltre contiene niacinamide e tre ceramidi essenziali, che ripristinano la naturale barriera idrolipidica cutanea, per garantire una maggior protezione contro le aggressioni esterne. Ottima sia per il viso che per il corpo, la crema si assorbe rapidamente senza lasciare residui e offre un’immediata sensazione di freschezza, aiutando a lenire i rossori e il prurito caratteristici delle pelli più secche.

