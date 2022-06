Olivia Wilde è bellissima: il suo segreto è una crema low cost

Fonte: Getty Images

Olivia Wilde, non smette di fare parlare di sé. Attrice, regista e produttrice cinematografica, nonché fidanza con Harry Styles. Ma di cosa si mormora questa volta? Della sua skin care. A lasciare tutti stupiti è stata la sua dichiarazione in materia di cura del viso. Starete pensando che si sarà sottoposta a trattamenti assurdi o cure costosissime, al contrario. A stupire i fan è proprio il suo grande amore per una crema low cost, che Olivia Wilde usa ogni giorno per idratare la sua pelle.

CeraVe, crema idratante Pelle morbida e idratata a lungo

La crema preferita da Olivia Wilde è un prodotto economico

La crema che ha fatto breccia nel cuore, e nel beauty, di Olivia Wilde è la famosa CeraVe. Un prodotto delicato, pensato per pelli secce, sensibili e con allergie. Una crema ricca ma non unta, perfetta per mantenere un livello di idratazione nella cute di viso e corpo. La si trova in farmacia o su Amazon ed è economica e disponibile in diversi formati. Da provare.

CeraVe Lozione idratante viso e corpo Idratazione e protezione della pelle secca fino a 48 ore

Le caratteristiche di CeraVe

La linea CeraVe si compone di crema, lozione e detergente, tutti delicati e idratanti. La crema tanto amata da Olivia Wilde ripara la pelle secca con la sua ricca formula idratante e nutriente che fornisce alla cute tutto ciò di cui ha bisogno.

Avvolgente ma non unta, la crema CeraVe contiene tre ceramidi essenziali e acido ialuronico, che agiscono in sinergia per idratare e proteggere la barriera naturale della pelle. Il punto di forza di questo prodotto skin care è la capacità di trattenere l’idratazione cutanea durante tutto il giorno. La formula, utilizzando la tecnologia di rilascio MVE, consente di liberare gli ingredienti in modo controllato e assicurare così 24 ore di idratazione costante.

Un prodotto delicato per pelli sensibili

Delicata sulla pelle, lascia le zone soggette a prurito e fastidio morbide e rimpolpate. Inoltre, i prodotti della linea CeraVe non contengono profumo. Insigniti del National Eczema Association Seal of Acceptance. Questi prodotti sono amatissimi da che soffre di problemi come dermatite, desquamazione ed eczemi, perché CeraVe non brucia, non arrossa ma lenisce ed ammorbidisce in modo delicato anche la pelle più sensibile.

Il segreto beauty di Olivia Wilde

La bellissima attrice ha dichiarato in un’intervista di utilizzare da tempo CeraVe e di trovarsi benissimo. La sua pelle, ormai vicina ai 40 anni, risulta rimpolpata, elastica e morbida dopo ogni applicazione. Infatti, CeraVe è indicata ad ogni età e per ogni inestetismo. Essendo così idrante è perfetta per mantenere la pelle giovane. Asciugandosi alla svelta, questo prodotto skin care, è un ottima base per il trucco.

Levigando e uniformando la texture della pelle, l’applicazione del make up risulta più semplice e omogenea. Fondotinta e cipria risultano più performanti ed efficaci se applicati dopo una buona skin care. Basta stenderne un velo e massaggiarla pochi secondi per avere un viso morbido e nutrito.

CeraVe, crema idratante La crema preferita di Olivia Wilde, in formato risparmio

Il segreto per una pelle perfetta alla Olivia Wilde è una crema che costa meno di 15 euro, perfetta per viso e corpo. Gli utenti che l’hanno provata se ne sono innamorati, affermando che in termini di rapporto qualità-prezzo è davvero eccezionale.