Fonte: Getty Images Tutti i look di Olivia Wilde: quale ti piace di più?

Olivia Wilde, che ha incantato anche sulla passerella della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con il suo “Don’t Worry Darling”, ha uno stile molto personale. Attivista per i diritti delle donne e dell’ambiente, vegana, ha scelto di mettere in secondo piano la sua relazione con Harry Styles per evitare che appanni il reale interesse sul suo ultimo film. Insomma, è una che sa il fatto suo… anche in fatto di look! Ecco alcuni di quelli più riusciti.

Tutti i look di Olivia Wilde: i tailleur

Nelle occasioni ufficiali e più formali, la vediamo spesso in tailleur, una soluzione che funziona molto bene e che lei declina secondo la sua personalità.

Colorato

Qui la vediamo con un total look giallo, squillante, ma non troppo. L’insieme è ben bilanciato e la scelta di non portare il reggiseno funziona senza risultare volgare.

In velluto blu

Sempre completo, ma questa volta in velluto blu, illuminato dalla décolleté fucsia. La scollatura è meno evidenziata, ma le proporzioni sono eleganti e l’insieme è molto chic.

In smoking

Difficilmente con lo smoking si sbaglia: non lo fa nemmeno Olivia Wilde, che porta a pelle la giacca e la abbina ad un pantalone dal taglio morbidissimo e ad un hairstyle easy che equilibra l’insieme.

Tutti i look di Olivia Wilde: coloratissima

Sulla carnagione di Olivia, il colore sta particolarmente bene: in questo caso il verde acceso e brillante è equilibrato dalla scelta del reggiseno a vista e del texano nero.

Tutti i look di Olivia Wilde: casual

Quando è in versione più casual, Olivia abbandona i tagli molto strutturati e i colori luminosi e si concede tinte più soft e modelli più easy.

Maglione e camicia

Qui in maglia e camicia dal taglio over, abbinata ai pantaloni blu e alle sneakers usatissime, è semplice e chic. Unico neo: avrei rimboccato le maniche della camicia sopra a quelle del maglione, in modo da dare più aria a tutta la figura.

Jeans e top

Il look total white è perfetto su Olivia, che sceglie un jeans a vita alta dal taglio ampio, indossandolo con un top asciutto e semplicissimo. Da copiare anche le tante catenine dorate che impreziosiscono l’insieme.