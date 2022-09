Halle Berry ha detto addio alle sue smagliature grazie a questo olio che costa meno di 10 euro

Fonte: ANSA Halle Berry

Volete dire addio alle smagliature e sfoggiare una pelle levigata, perfetta come quella delle star? A svelarci il suo segreto è Halle Berry, attrice dal talento indiscutibile e dalla bellezza straordinaria. Da sempre in forma smagliante, ha festeggiato i suoi 56 anni – ma per lei il tempo pare essersi fermato. E due gravidanze non sembrano aver avuto alcun effetto sul suo fisico strepitoso: merito di un olio per il corpo che costa persino meno di 10 euro, assolutamente alla portata delle nostre tasche. Scopriamo qual è il prodotto miracoloso che ha aiutato Halle Berry a combattere le smagliature.

Halle Berry, l’olio contro le smagliature

Che sia sul set o su uno dei red carpet più famosi al mondo, Halle Berry è una vera dea. Come fa a tenersi in così perfetta forma e a risplendere davanti ai flash dei fotografi? Dopo aver svelato il suo segreto di bellezza per una pelle luminosa e ben idratata, ora ha voluto confidare ai fan qual è il suo prodotto preferito per combattere le smagliature. Si tratta di Bio-Oil, un olio specializzato nella cura della pelle che si prende cura di tutti gli inestetismi, riducendoli o migliorandone notevolmente l’aspetto.

Bio-Oil, contro le smagliature Il segreto di bellezza per una pelle perfetta come Halle Berry

“È l’unico prodotto in cui credo, capace di rimuovere le smagliature” – ha confessato Halle Berry nel suo podcast su Instagram – “Lo uso da 15 anni e mi ha aiutato durante le mie due gravidanze”. E non è la sola ad averlo provato, trovandolo efficace contro gli inestetismi della pelle: tantissime sono le recensioni di utenti che sono rimaste soddisfatte e che ormai non ne possono più fare a meno. D’altronde, è un prodotto davvero alla portata di tutte le tasche. Diventerà ben presto il vostro gesto quotidiano per dire addio alle smagliature (e non solo!).

Bio-Oil è infatti ottimo anche per migliorare l’aspetto delle macchie della pelle, per idratare a fondo e per ridurre le rughe del viso. Inoltre, mantenendo la cute elastica e riducendo i rossori, si rivela il prodotto ideale per chi ha cicatrici e vuole camuffarle. La sua formulazione completamente naturale è arricchita di vitamine A ed E, olio di calendula, olio di lavanda, olio di rosmarino e olio di camomilla. Si assorbe facilmente, non unge e lascia una leggera profumazione sulla pelle. Lo si può applicare due volte al giorno, anche in gravidanza: aiuta infatti a ridurre il rischio di comparsa delle smagliature, oltre a combattere quelle già presenti.

Bio-Oil, contro le smagliature Il segreto di bellezza per una pelle perfetta come Halle Berry

I prodotti migliori contro le smagliature

Un altro prodotto dalla provata efficacia contro gli inestetismi della pelle è l’olio elasticizzante Rilastil: formulato appositamente per pelli secche, contiene olio di argan, olio di jojoba, olio d’oliva, olio di crusca di riso e olio di plukenetia, dalle proprietà idratanti e antiossidanti. Basta applicarlo una volta al giorno, subito dopo la doccia, per notare la differenza e vedere i primi miglioramenti su smagliature, macchie cutanee e cicatrici.

Offerta Olio elasticizzante Rilastil Il trattamento ideale contro gli inestetismi della pelle secca

Ideale soprattutto per donne in gravidanza, l’olio Weleda Mum rende la pelle più elastica e previene la formazione delle smagliature (soprattutto se usata a partire dal secondo trimestre di gestazione). Arricchito con olio di mandorle, olio di jojoba e olio di germe di grano, è molto delicato sulla pelle e ne mantiene l’idratazione anche in caso di secchezza, ripristinandone la naturale barriera lipidica.

Offerta Olio Weleda Mum L'alleato perfetto per una gravidanza senza smagliature

La crema anti-smagliature Elifexir è un’emulsione dalle notevoli proprietà idratanti, che previene la comparsa degli inestetismi cutanei. La sua formulazione contiene estratto di fagiolino verde e rutina, un antiossidante che migliora l’elasticità della pelle. La si può applicare due volte al giorno, massaggiando bene sulle zone più a rischio smagliature, facendo sì che la crema venga assorbita correttamente.

Crema anti-smagliature Elifexir Un gesto di bellezza per una pelle prima di inestetismi

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram