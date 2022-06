La crema idratante perfetta? Quella che usa Halle Berry: costa meno di 25 euro

Fonte: ANSA Halle Berry

Pelle secca, addio! Nella tua beauty routine si aggiunge ora una crema miracolosa, super efficace e persino di prezzo molto contenuto. È questo il segreto di bellezza di alcune delle più celebri star di Hollywood, come la splendida Halle Berry: pochi gesti quotidiani e il giusto prodotto l’hanno resa una vera dea sui red carpet più famosi di tutti i tempi. Ma andiamo subito a scoprire qual è la sua crema idratante assolutamente da provare.

La crema idratante di Halle Berry

Avere una pelle liscia e luminosa, completamente priva delle sue impurità e perfettamente levigata, sembra un sogno irraggiungibile. A volte, invece, il segreto si cela in un piccolo gesto che tutte noi possiamo imitare: Halle Berry, infatti, utilizza una semplice crema idratante che, pur nel suo costo abbastanza contenuto, si rivela essere davvero molto efficace. Stiamo parlando di uno dei prodotti top di gamma della Clinique, linea alla quale la star hollywoodiana è particolarmente affezionata.

La Moisture Surge Intense 72H della Clinique è il trattamento perfetto per pelli secche: la sua texture in gel è fresca e delicatamente profumata, ideale per idratare a fondo senza ungere, lasciando una piacevole sensazione che dura fino a 72 ore. La formulazione è arricchita con aloe riattivata e caffeina, che rendono la pelle più luminosa e la nutrono senza irritarla. Inoltre il trio lipidico ricostruisce la naturale barriera difensiva della cute, proteggendola dall’inquinamento e dagli agenti atmosferici.

Clinique Moisture Surge Intense 72H La crema idratante di Halle Berry, per una pelle da sogno

Per le pelli particolarmente secche, che hanno bisogno di un’idratazione intensa, Clinique ha pensato ad un trattamento ancora più efficace: la sua Moisture Surge 100H, ad un prezzo leggermente superiore, offre i benefici della tecnologia Auto-Replenishing e di ingredienti certificati quali il bio-fermento di aloe vera e l’acido ialuronico, per ottenere una pelle idratata fino a 100 ore. I risultati sono notevoli: alcuni studi hanno dimostrato che l’idratazione aumenta del 174%, rendendo la pelle del viso immediatamente più luminosa e nutrita.

Offerta Clinique Moisture Surge 100H Il trattamento idratante perfetto per le pelli più secche

I migliori prodotti idratanti per il viso

Quando si tratta di skincare, la scelta del prodotto giusto deve essere sempre molto accurata. Tra le migliori creme idratanti apprezzate dalle clienti c’è Bionike Defence Hydra: la sua linea dedicata alle pelli secche e sensibili fornisce idratazione quotidiana e aiuta a ripristinare la normale barriera cutanea. Priva di conservanti e senza profumazione, non irrita la pelle e la rende sin da subito più liscia e rimpolpata.

Offerta Crema idratante Bionike Defence Hydra Ideale per pelli secche e sensibili, è tra le creme più amate dalle utenti

La crema Hydreane Riche de La Roche-Posay è specifica per le pelli più sensibili (la stessa linea fornisce una crema corpo perfetta anche per i neonati). L’acqua termale contenuta nella sua formulazione idrata la pelle e la rende immediatamente più morbida, grazie anche alle sue proprietà antiossidanti e lenitive. La texture fresca e leggera è a rapido assorbimento e non unge. Ed è perfetta anche come base per il make up.

Offerta Crema idratante Hydreane Riche de La Roche-Posay L'elevata azione lenitiva dell'acqua termale idrata e cura le pelli più sensibili

Per un trattamento booster, il siero Lierac Hydragenist offre la massima idratazione combinata ad una formulazione ricca di vitamine che fungono da antiossidanti e anti-età. La sua texture leggera e profumata di acqua di rosa, gelsomino e gardenia lascia la pelle liscia e levigata. L’acido ialuronico aiuta a rimpolparla, mentre l’ossigeno biomimetico stimola la riossigenazione cellulare per un nutrimento intensivo.

Offerta Siero booster Lierac Hydragenist Il tuo gesto di belleza per una pelle levigata e idratata a fondo