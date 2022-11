Creme antiage over 40: le migliori a meno di 20 euro

Fonte: iStock Le migliori creme viso antiage per over 40

Come contrastare i primi segni del tempo sul viso? Già a 40 anni, è importante avere una beauty routine quotidiana che aiuti la pelle ad essere sempre idratata e nutrita a fondo, così da mantenerla levigata e ridurre la comparsa di rughe. Per farlo, abbiamo bisogno degli strumenti giusti: abbiamo selezionato le migliori creme antiage a meno di 20 euro da provare subito, ideali per ogni esigenza (e per tutte le tasche).

Tesori di Provenza Bio, all’olio d’oliva

I polifenoli antiossidanti dell’olio d’oliva e la vitamina E sono gli ingredienti principali della crema antiage Tesori di Provenza Bio, un vero e proprio concentrato di bellezza per una pelle rivitalizzata e levigata. Applicata quotidianamente dopo la detersione del viso, aiuta a ridurre le rughe e i segni dell’età, rendendo la cute più elastica e donandole un colorito radioso. Perfetta anche per le pelli sensibili, si assorbe rapidamente senza lasciare traccia e i suoi effetti sono visibili già dopo pochi giorni.

RevitaLAB, con vitamina C

Per un trattamento completo giorno e notte, RevitaLAB mette a disposizione un’ottima crema antiage rivolta principalmente alla fascia d’età tra i 40 e i 55 anni: ideale per le pelli secche, contiene ingredienti quali olio di jojoba e burro di karitè che idratano a fondo. Inoltre la sua formulazione è arricchita con vitamina C, dall’elevato potere antiossidante, e acido ialuronico per stimolare la produzione di collagene. Il risultato? Un viso più giovane e luminoso sin dalle primissime applicazioni.

Garnier Bio, crema anti-età alla lavanda

La crema anti-età Garnier Bio punta sull’effetto rigenerante e illuminante dell’olio essenziale di lavanda 100% biologica, coltivata in Francia. La formulazione giorno è leggera e si assorbe facilmente, ideale da applicare al mattino prima del make up per lasciare la pelle ben idratata a lungo. Per un effetto rassodante e levigante ancora più potente, può essere utilizzata in abbinamento alla crema notte (sempre alla lavanda), che ha una texture più corposa: la tua nuova routine di bellezza, ottima per combattere le rughe.

L’Oréal Paris Revitalift, con ginseng rosso

Revitalift di L’Oréal Paris si rinnova con un trattamento giorno anti-età dai risultati quasi immediati. Studi clinici hanno dimostrato una riduzione delle rughe del viso dal 13% al 26% dopo appena 4 settimane di applicazione. Merito di una formula arricchita con pro-retinolo avanzato, che stimola il rinnovamento cellulare, e ginseng rosso: quest’ultimo è un potente stimolante che aiuta a combattere i segni dell’età e dell’affaticamento sul volto. È una delle creme antiage più amate dalle utenti di Amazon, con una valutazione di 4,5 stelle e oltre 1.600 recensioni (quasi tutte entusiastiche).

Cocco Care, il potere della bava di lumaca

La bava di lumaca è uno degli ingredienti più utilizzati nelle creme viso, per il suo potere super idratante che aiuta a contrastare la formazione di rughe e migliora l’elasticità della pelle. Cocco Care la abbina ad una serie di altre sostanze portentose: estratti di calendula e camomilla, lenitivi e purificanti, vitamine C ed E, dall’azione antiossidante, e acido ialuronico, che favorisce la naturale produzione di collagene. Utilizzata mattina e sera sulla pelle ben pulita, questa crema migliora visibilmente la cute riducendo i segni del tempo, le imperfezioni e le macchie cutanee.

