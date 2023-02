Questo è il correttore viso preferito da Jennifer Lopez. E piace anche a noi

Fonte: IPA

Il correttore viso preferito da Jennifer Lopez si trova su Amazon ed è anche in offerta. Si tratta del NARS Radiant Creamy Concealer, disponibile con uno sconto del 24% a 31,11 euro.

Il correttore viso di Jennifer Lopez

A 53 anni Jennifer Lopez è favolosa, con un fisico scolpito e una pelle radiosa. La cantante ha una vera e propria passione per i prodotti di bellezza e per il make up che cura nei minimi dettagli. Fra i prodotti che porta sempre con sè, fra voli aerei e concerti, c’è il Radiant Creamy Concealer by NARS. Un correttore perfetto per tutti i tipi di pelle, perfetto per minimizzare le occhiaie, ridurre rossori e imperfezioni.

Si tratta di un conclear multifunzione con una texture morbida e un finish super luminoso, l’ideale per uniformare l’incarnato. La coprenza inoltre è modulare, da quella leggera a quella media, sino a un finish più forte. La texture è cremosa e idratante, il prodotto si applica facilmente utilizzando l’applicatore oppure le dita.

Gli altri segreti di bellezza di JLO

Ma qual è il segreto della bellezza eterna di Jennifer Lopez? La cantante utilizza un siero che è in grado di simulare l’effetto del botox. Utilizzato nella zona del contorno occhi consente di distendere lo sguardo e renderlo fresco e aperto. Merito di una formulazione a base di spilantolo, un ingrediente naturale capace di imitare l’azione del botulino. Rilassa la pelle ed elimina le rughe, anche quelle più sottili. Non solo: agisce in appena un’ora dopo l’applicazione e non lascia nessuna traccia.

Il burrocacao preferito di Jennifer Lopez

Se c’è un prodotto beauty a cui non riesce a rinunciare Jennifer Lopez quello è il burrocacao, l’ideale per labbra stupende e morbidissime. La cantante lo utilizza quotidianamente, scegliendolo con cura. Per essere perfetto infatti deve contenere il fattore di protezione SPF. In particolare questo balsamo labbra present una formula curativa con canfora e tomolo, due ingredienti che aiutano a rafforzare la naturale barriera lipidica delle labbra, levigando al meglio la superficie ruvida e fragile. Nella formulazione troviamo poi olio di jojoba e c’era d’api di altissima qualità che rendono la bocca morbidissima al tatto. Fai come JLO: utilizza questo burrocacao come primer per le labbra prima di truccarle. La consistenza cremosa infatti le idrata e consente di far durare più a lungo il trucco.

Il collirio per occhi stupendi

Per avere occhi stupendi Jennifer Lopez non ricorre solamente al correttore, ma usa anche il collirio. Un piccolo trucco che le consente di avere uno sguardo super luminoso in ogni occasione. Super venduto su Amazon, questo collirio comprende acque distillate con tre componenti vegetali: mirtillo nero, amamelide e aloe vera.

Poco tempo a disposizione? C’è il collirio notturno. Amatissimo su Amazon, con tantissime recensioni positive, permette di coccolare gli occhi e proteggerli durante il sonno. Tutto grazie all’acido ialuronico e a una formulazione viscosa che rimane per molto tempo sulla superficie oculare. Basta applicare qualche goccia di collirio e andare semplicemente a dormire. Un toccasana contro occhi secchi, rossi e stanchi, per risvegliarsi con uno sguardo riposato.