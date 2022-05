Come replicare la chioma ondulata di Kate Middleton senza l’aiuto del parrucchiere

Kate Middleton è molto amata per tante ragioni diverse, a cominciare dal guardaroba e gli outfit sempre azzeccati e spesso low cost che sfoggia in tutte le occasioni pubbliche, al suo essere sempre sorridente e a suo agio nel suo ruolo, ma se parliamo di bellezza, sono i suoi capelli a renderla famigerata e molto invidiata. Tutte vogliono la piega di Kate!

Soffice, vaporosa e ultra-luminosa, la piega di Kate Middleton è da sempre stata invidiata ed emulata, soprattutto recentemente, quando la Duchessa di Cambridge ha sfoggiato un mosso dall’effetto naturale, nei suoi ritratti ufficiali per il 40° compleanno, che sono esposti al National Portrait Gallery.

Come ottenere i capelli mossi di Kate Middleton?

Veniamo però alle cose importanti: come ricreare a casa questa piega elegante e ordinata?

Se pensi di doverti rivolgere necessariamente ad un parrucchiere ti sbagli, puoi ottenere la chioma ondulata di Kate Middleton anche a casa.

Per prima cosa è importante preparare bene i capelli sin dal lavaggio, idratandoli e usando prodotti che contrastino l’effetto crespo. Una delle difficoltà nella riuscita della piega e nella realizzazione di boccoli morbidi e luminosi è proprio il crespo; i capelli disidratati e secchi, infatti, tendono a non restare in piega a lungo. In generale, quindi, è importante avere un’attenta haircare routine anche nel lungo periodo.

Preparali all’asciugatura con un protettore per proteggerli dal calore e chiudere le punte e passa all’asciugatura.

Ti riveliamo un segreto: per ricreare le onde di Kate oltre a non aver bisogno del parrucchiere, non serve neanche il ferro arricciacapelli a spirale o piastre particolari.

Il bello, infatti è che, per ottenere queste onde naturali bastano solo dei bigodini e un phon.

Abbiamo selezionato per te 5 prodotti che possono esserti utili per realizzare i boccoli della duchessa di Cambridge, li trovi tutti su Amazon.

I bigodini classici

I bigodini non tramontano mai, ed è proprio il caso di dirlo per la piega di Kate. Uno dei metodi più semplici e low cost per ottenere un mosso o riccio – questo lo decidi tu, in base alla grandezza del bigodino che userai – in poche mosse.

Basta avvolgere una ciocca di capelli nel bigodino e fissarla e lasciarla in posa per due o tre ore, o per tutta la notte. In risultato sarà un mosso morbido, naturale e voluminoso.

Bigodini classici, autodesivi Facili da usare, donano volume in poche ore

I bigodini termini

Un altro modo per ottenere una chioma mossa con poca fatica, sono i bigodini termici. In commercio esistono di vari prezzi. Questi prodotti da GMMH si riscaldano grazie ad un gel contenuto all’interno. Il procedimento è semplice: basta immergerli in acqua bollente e applicarli sui capelli che i classici bigodini e passare all’asciugatura. Il risultato è assicurato.

Bigodini termici Ottimo rapporto qualità prezzo, per dei boccoli naturali, ma definiti

Bigodino Lungo per Boccoli

Tra i prodotti più acquistati su amazon in questa categoria spicca il trend del momento: il bigodino lungo.

Si tratta di una fascia arricciacapelli semplicissima da utilizzare. Basta seguire le istruzioni riportate nella confezione. È soprattutto un’alternativa consigliata a chi non vuole stressare i capelli con il calore ma anche a chi ha poca manualità, infatti, il bigodino lungo non ha bisogno di asciugatura né di un’applicazione lunga.

Bigodino lungo, autodesivi Semplicissimo da applicare sui capelli, garantisce boccoli morbidi e duraturi senza calore

Bigodini flessibili

Un’altra versione dei bigodini è la tipologia flessibile, molto utile da portare in viaggio, perché occupano poco posto nel beauty, ma permettono di ottenere un risultato ottimo.

Basta avvolgere una ciocca di capelli intorno al bigodino flessibile e lasciare in posa tutta la notte.

Bigodini flessibili Alternativa al classico bigodino, si possono ottenere boccoli di diversa grandezza

Bigodini Termici, in ceramica

I bigodini termici di Babyliss sono in termoceramica e consentono la piega duratura su tutti i tipi di capelli, anche i più fini. Nella confezione sono presenti 20 bigodini di tre misure diverse per ottenere diversi effetti di boccolo.

Bigodini termici Babyliss Dal mosso naturale al boccolo strutturato, per una piega da professionista a casa