Acqua del rubinetto più buona e sicura con un piccolo oggetto

Sostenibilità ambientale e comodità spesso ci spingono a bere l’acqua del rubinetto: niente più spreco di plastica, addio ai pesi ingombranti da portare su per le scale. Il rischio però è di bere dell’acqua poco o per niente filtrata e dal gusto sgradevole. Ma ovviamente, la tutela della salute vince sulla pigrizia e anche sulla sostenibilità.

Per fortuna però esistono strumenti che consentono di purificare l’acqua del rubinetto in modo semplice e senza impegnare grosse cifre. Infatti, sono sempre più diffusi sistemi di depurazione casalinghi: non si tratta di ingombranti boiler o dispositivi complessi da usare, bensì di piccoli dispositivi da applicare al rubinetto per filtrare l’acqua in modo sicuro.

Perché scegliere l’acqua del rubinetto?

I benefici sono numerosi, a partire da quelli già citati come la sostenibilità. Infatti, accedere all’acqua potabile direttamente dal rubinetto, consente di evitare l’uso della plastica e quindi di fare una scelta più green. Inoltre, per molte persone, trasportare ingombranti bottiglie è un problema: non tutti possono fare la spesa con l’auto, a volte il peso va trascinato per diversi piani di scale. Insomma, non è comodissimo. Anche per cucinare o preparare i biberon è meglio avere a disposizione acqua depurata che tuteli la salute di tutta la famiglia.

Il sistema di filtrazione per l’acqua del rubinetto

Esistono diversi sistemi di depurazione per l’acqua di casa. Per spiegarvi al meglio di cosa stiamo parlando, facciamo un esempio pratico. Il sistema filtrante On Tap di Brita è un piccolo dispositivo di depurazione, che si applica all’estremità del rubinetto. Dotato di filtro HF, riduce cloro, 99,99% dei batteri, microplastiche, pesticidi, erbicidi e metalli come piombo. Ha anche un display LCD che indica in tempo reale i litri d’acqua filtrata disponibili. Davvero comodo e soprattutto sicuro per la salute.

Come funziona?

È molto più semplice di quel che sembra: basta seguire attentamente le istruzioni illustrate in dotazione. In pratica, basta avvitare il filtro al rubinetto. Ovviamente, il piccolo depuratore ha cinque adattatori inclusi per rubinetti con aeratore removibile, sezione circolare e diametro compreso tra 13 e 25 mm. Potete quindi adeguare il vostro rubinetto.

Brita è garanzia di qualità: infatti, è un brand riconosciuto a livello mondiale. I prodotti Brita sono semplice da reperire su Amazon, hanno un costo contenuto e spesso li trovate in sconto. Dalle caraffe, alle boraccie, fino ai filtri di depurazione. Ad esempio, il sistema filtrante per il rubinetto lo potete trovare a soli 56 euro. Un prezzo decisamente ridotto rispetto agli impianti di purificazione che richiedono anche interventi invasivi.

Inutile dire che la scelta di depurare l’acqua del rubinetto si sta diffondendo sempre di più. Costa poco, fa bene alla salute e all’ambiente e anche alla pigrizia. Non ci servono altri motivi, noi siamo convinte.