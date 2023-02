Il metodo coreano per fare il letto in un minuto e senza pieghe

Fonte: iStock Come rifare il letto velocemente e senza pieghe

Per avere una stanza sempre in ordine, è buona abitudine rifare il letto ogni mattina. Molte persone, per fretta o per pigrizia, preferiscono lasciare le lenzuola e il piumone sistemati alla meglio, semplicemente tirando le coperte verso il cuscino. In realtà, basta davvero pochissimo tempo per un letto perfettamente rifatto, e con un po’ di pratica diventerà un gesto automatico che non vi ruberà più di un paio di minuti. Scopriamo quali sono le tecniche migliori per rifare il letto in fretta e senza più pieghe.

Perché rifare il letto ogni mattina

Rifare il letto ogni mattina, soprattutto quando si va di fretta, può sembrare un gesto inutile (nonché una vera e propria perdita di tempo). In realtà, ci sono diversi motivi per cui questa buona abitudine è importante. Innanzitutto perché un letto rifatto fa sembrare immediatamente la camera più ordinata, regalando un piacevole senso di benessere. Alcuni studi hanno poi dimostrato che perdere qualche minuto del proprio tempo per sistemare il letto aiuta ad innescare un meccanismo virtuoso per cui, durante il resto della giornata, si può arrivare ad essere più produttivi e a sentirsi più in forma. Perché dunque non imparare qualche trucchetto per sbrigare questa faccenda in un attimo e sfruttare tutti i benefici che ne derivano?

Come rifare il letto matrimoniale

Il letto matrimoniale è senza dubbio il più ostico da rifare, per via delle sue dimensioni ingombranti. Ma nessuna paura: con un po’ di pazienza e tanta abitudine, impiegherete pochissimo tempo per sistemarlo. Come fare? Per molti, mettere in ordine il letto è quasi un incubo: riuscire a posizionare le lenzuola senza che si formino pieghe sembra quasi una missione impossibile, in particolar modo se si è di fretta. Eppure ci sono alcuni metodi utilissimi per risparmiare tempo e dire addio alle pieghe, così da avere un letto perfettamente rifatto come quello degli hotel.

Come rifare velocemente il letto: il metodo coreano

Il metodo coreano è sicuramente il più veloce per rifare il letto ogni mattina: quando avrete fatto un po’ di pratica, vi porterà via appena un minuto. Vediamo il procedimento. Appena alzati, prendete la coperta e piegatela sul fondo del letto, facendo poi la stessa cosa con il lenzuolo di sopra. Lasciate invece in posizione il lenzuolo con angoli, limitandovi semplicemente a dargli una stropicciata. Togliete i cuscini e metteteli da parte, possibilmente su una superficie pulita (e non in terra, ovviamente). Ora aprite le finestre e lasciate arieggiare la stanza per qualche minuto, mentre andate a preparare la colazione o a farvi la doccia. In questo modo spariranno l’umidità notturna e l’odore di chiuso che inevitabilmente si formano quando dormiamo.

Una volta tornati in camera, iniziate a sistemare di nuovo il letto. Stirate bene il lenzuolo con angoli sul materasso, eliminando ogni piega con cura. Quindi sollevate il lenzuolo di sopra verso la testiera, sempre tirando bene ai lati, e accertatevi che in fondo sia accuratamente infilato sotto il materasso. Fate la stessa cosa con il piumone, stirandolo con le mani per tutta la superficie. Ora non vi resta che fare la reversina, piegando la parte superiore del piumone e del lenzuolo di sopra. Se preferite, potete rimboccare le coperte anche sui lati, infilandole bene sotto il materasso. Posizionate i cuscini al loro posto dopo averli ben sprimacciati, meglio se poggiati lievemente inclinati sulla testiera per un effetto più elegante.

Come rifare il letto in modo elegante

Se avete un po’ di tempo in più e volete impiegarlo per una camera da letto elegante e moderna, ci sono alcuni trucchetti che vi semplificheranno la vita. Innanzitutto, ricordate di piegare le lenzuola sul fondo del letto e di lasciar prendere aria al materasso ogni mattina. Una volta fatto questo, iniziate a risistemare il lenzuolo di sotto stirandolo bene con le mani. È adesso che arriva la parte più complicata (almeno finché non ci avrete fatto l’abitudine): si tratta di fare gli “angoli da ospedale”, ovvero di piegare il lenzuolo come nei letti degli ospedali.

Come prima cosa, infilate il bordo inferiore del lenzuolo sotto il materasso, stirandolo in modo da eliminare ogni piega. Quindi prendete uno dei bordi laterali e piegatelo sopra il materasso, in modo che formi un angolo di 45° con il bordo del materasso stesso. Dopo aver lisciato il lenzuolo con la mano, infilate il tessuto in eccesso sotto il materasso e lasciate andare il lembo piegato: potete rincalzare anch’esso sotto il materasso, oppure lasciarlo libero sul lato del letto. Ripetete l’operazione sull’altro lato, e poi fate lo stesso anche con il piumino. Può sembrare un procedimento lungo e difficile, ma quando ci avrete preso mano vi richiederà pochissimo tempo.

Una volta rifatto il letto, potete giocare con cuscini e plaid per un effetto romantico ed elegante. Ad esempio, l’ideale sarebbe avere dei cuscini bianchi più grandi da posizionare contro la testiera del letto e dei cuscini più piccoli, con federe colorate e intonate al resto della biancheria, da sistemare sopra quelli bianchi. Avete un plaid o una copertina ricamata a mano che non sapete come utilizzare? Drappeggiatela in modo un po’ casuale sul fondo del letto, per un tocco chic che darà un’atmosfera più bella alla vostra camera.

Come rifare il letto alla tedesca

Se l’idea di rifare il letto ogni mattina, dovendovi preoccupare di angoli e reversine, vi sembra davvero troppo, potreste optare per un letto alla tedesca. In alcuni Paesi del centro Europa, come appunto la Germania, vi è l’abitudine di utilizzare solamente il lenzuolo con angoli (o addirittura il coprimaterasso) e un sacco copripiumone. È senza dubbio un metodo velocissimo per preparare il letto e per rifarlo dopo essersi alzati: basta infatti sprimacciare un po’ il copripiumone e tirarlo su verso il cuscino.

La parte più difficile, in questo caso, consiste nell’infilare il piumone all’interno del suo apposito sacco. Ma c’è un trucco anche per questo: non dovrete far altro che rovesciare il copripiumone e distenderlo sul letto, poggiarci sopra il piumone e arrotolare tutto insieme come un burrito. Quando avrete concluso l’operazione, non vi resta che prendere il bordo aperto del copripiumone e rovesciarlo per farlo tornare al diritto, srotolandolo poi con attenzione finché non avrete il vostro piumone perfettamente sistemato.