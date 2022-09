Tutti gli accessori da avere per realizzare uno chignon perfetto

Fonte: iStock Gli accessori per uno chignon perfetto

Avere capelli sempre in ordine in pochi istanti, una vera utopia: lo chignon è l’acconciatura perfetta, perché dura a lungo e lascia piena libertà di movimento, oltre ad essere davvero elegante. Ma per realizzarlo ci vogliono pazienza e un po’ di manualità. Per fortuna, ci sono alcuni accessori che possono venirci in aiuto: permettono di fare uno chignon in un attimo, anche per chi è alle prime armi. Ecco tutto quello che serve per un’acconciatura meravigliosa.

Come fare lo chignon

Uno chignon morbido e spettinato oppure alto sulla testa e ben stretto, così da non lasciar sfuggire neppure una ciocca: questa acconciatura si presta praticamente ad ogni occasione, anche quelle più importanti e formali. Basta arrotolare i capelli sulla nuca per un risultato bellissimo. Non tutte riescono però a farlo rapidamente, soprattutto la mattina prima di andare al lavoro o a scuola, quando i tempi sono piuttosto stretti. E chi invece è negata per tutto ciò che richiede un po’ di abilità manuale potrebbe non riuscirci neanche con intere ore a disposizione. Per questo, possiamo aiutarci con alcuni semplici strumenti low cost.

Gli accessori per uno chignon perfetto

Il più classico è sicuramente la ciambella elastica in nylon, che permette di realizzare uno chignon elegante o più informale con poche mosse. Ne esistono di varie dimensioni e, naturalmente, di vari colori, così da adattarsi ad ogni capigliatura. Questo comodo set comprende non solo 7 ciambelle di misure diverse, tutte leggerissime e perfette per dare più volume al tuo chignon, ma anche alcune forcine indispensabili per fermare i capelli e degli elastici utili per la coda di cavallo (da cui partire per creare l’acconciatura).

Un altro accessorio molto utile per realizzare uno chignon in pochi istanti è il comodissimo fermaglio rigido. Usarlo è davvero facile: dopo aver preparato la coda di cavallo, basta aprirlo e inserirvi la punta dei capelli, quindi richiuderlo e arrotolarlo verso l’alto. Una volta arrivata sulla cima della testa, non devi far altro che piegare il fermaglio su se stesso e avrai uno chignon delizioso. La confezione contiene 3 accessori di varie sfumature, nella tonalità scelta (che deve corrispondere il più possibile a quella dei tuoi capelli).

Sta tornando di moda la retina per capelli, un accessorio indispensabile per chi vuole un’acconciatura sempre in ordine, soprattutto se ha bisogno che non ci siano ciocche ribelli. Oltre al classico utilizzo, che prevede di impiegarla per coprire tutta la testa, la si può usare anche per tenere ben fermo lo chignon. Il set include ben 50 retine quasi invisibili, realizzate con maglia ultra sottile e di materiale estremamente elastico, per adattarsi perfettamente ad ogni esigenza. Sono incluse anche delle forcine dello stesso colore, per fermare lo chignon.

Hai già provato a realizzare uno chignon, ma i tuoi capelli sono troppo corti e poco voluminosi? Nessun problema: questo elastico con extension sintetiche è proprio ciò di cui hai bisogno. Utilizzalo per chiudere lo chignon sulla nuca, e avrai immediatamente un’acconciatura piena e ricca di volume. Disponibile in diversi colori, è una piccola arma segreta per creare pettinature da sogno in pochi istanti, anche per le occasioni più importanti. L’elastico è lavabile, così da poterlo riutilizzare più e più volte, come fosse nuovo.

Se ami cambiare sempre pettinatura, questo è il set giusto per te: dagli elastici per capelli alle forcine, dalle ciambelle per chignon ai comodi fermagli rigidi di ogni tipo e dimensione. C’è davvero tutto ciò di cui hai bisogno per realizzare uno chignon da favola, incluso un pettinino per avere sempre tutto controllo. Non mancano anche gli accessori per fare una treccia in pochi secondi, così da poterti sbizzarrire con i tuoi capelli e scegliere ogni giorno un’acconciatura diversa.

Dopo tanta fatica per realizzare uno chignon perfetto, non vorrai che il risultato si disfi nel giro di poche ore! Stylista Bun di L’Oréal Paris può darti una mano: è uno spray che dona istantaneamente volume ai capelli, rendendoli lucenti e morbidi in un solo tocco. Con una formulazione priva di silicone e arricchita con olio di petali di rosa, è delicato per la tua chioma e lascia un profumo delizioso. Usarlo è semplicissimo: dopo aver agitato la confezione, applica un po’ di prodotto sui capelli asciutti, massaggiando bene alle radici. Quindi prepara lo chignon e aggiungi ancora un po’ di gel per garantire una tenuta perfetta.

