5 smalti ad asciugatura super rapida di cui non potrai più fare a meno

Ideali per chi è sempre di fretta, ma non ha nessuna intenzione di rinunciare alla manicure, gli smalti ad asciugatura rapida sono ormai di tendenza. Si tratta di prodotti che garantiscono ottime performance, con pennelli che si adattano alla perfezione alla forma dell’unghia e regalano risultati super in una sola passata.

I migliori smalti ad asciugatura rapida

Opaco oppure glossy, con oppure senza top coat: c’è solo l’imbarazzo della scelta fra soluzioni e formulazioni. Lo smalto ad asciugatura rapida è super di tendenza ed è l’ideale per chi vuole provare tanti stili e avere mani curatissime in pochi secondi. Scopriamo i più cool e quelli da non perdere!

Se cerchi un effetto glossy

Asciugatura rapida, brillantezza e un effetto glossy che dura 60 secondi: è la magia dello smalto ad asciugatura super rapida di Rimmel London. Il maxi applicatore con la punta arrotondata consente di stendere il prodotto con una sola passata. Dal rosso scuro al fucsia sino al magenta e al melanzana: i colori fra cui scegliere sono i più cool del momento. La manicure dura fino a dieci giorni e si rimuove con facilità grazie al levasmalto.

Se vuoi una formula vegana

Cerchi uno smalto vegano che ti regali un’asciugatura rapida? Prova lo smalto Maybelline in tutte le sfumature pink. La formulazione è priva di derivati o ingredienti di origine animale. Il pennellino è progettato per regalare un’applicazione precisa e semplice con due passate.

Maybelline New York Smalto Unghie Fast Gel Smalto ad Asciugatura Rapida Effetto Gel Lucido in formula vegana

Se desideri uno smalto effetto gel

Hai voglia di un effetto gel, ma poco tempo per andare dall’estetista? Prova questo smalto ad asciugatura rapida che regala una manicure curata e pulita in pochissimi secondi. Il maxi pennello, che si apre a ventaglio, permette di passare lo smalto velocemente e senza commettere errori. Il risultato – secondo chi l’ha provato – è ottimale e a prova di “sbeccature”.

Bourjois Smalto Unghie ultra rapido Smalto con effetto manicure e lunga durata

Se ti serve un prodotto con top coat

Sempre di fretta, ma non vuoi rinunciare a una manicure come dall’estetista? Prova questo smalto ad asciugatura rapida con un pennello che si adatta alla forma dell’unghia e una formulazione che comprende sia base che top coat. Il risultato è una nail art lucente e in grado di durare diversi giorni.

Se sei a caccia di colori originali

Adori avere sempre unghie alla moda, cambiando spesso colore e forma? Prova allora le nuance di Barry M. Cosmetics, con tantissimi smalti ad asciugatura rapida e tonalità particolari. Potrai variare la manicure in base al tuo umore o ai desideri in una sola passata con la certezza di ottenere un risultato ottimale.

Barry M Cosmetics smalto ad asciugatura rapida Smalto elegante e che si asciuga rapidamente in tanti colori alla moda

Se cerchi un prodotto che asciughi velocemente lo smalto

Adori gli smalti che hai già, ma vorresti che si asciugassero velocemente? Oltre alla selezione precedente, puoi provare un prodotto firmato OPI. Si tratta di semplici gocce che si applicano sulle unghie. Velocizzano l’asciugatura dello smalto e rendono il colore più vivace. In più idratano le cuticole, assicurando una manicure rapidissima. Per usarlo basterà applicare una goccia al centro dell’unghia, proprio sullo smalto fra una passata e l’altra.

Offerta OPI Drip Dry Lacquer Drying Drops Gocce asciuga smalto ad azione rapidissa

