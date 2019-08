Sesso, come capire se solo è amicizia o qualcosa di più

editato in: da

Capita a molte donne di affrontare momenti in cui i binari di amicizia e attrazione si uniscono. Queste situazioni, note come flirtationship, sono una via di mezzo tra il rapporto amicizia e qualcosa di ben più profondo ed erotico.

Come capire se ci si sta spostando verso la seconda opzione? Un segnale indubbio da parte vostra riguarda il fatto di cercare costantemente l’altra persona per proporgli di uscire ma anche per intrattenere una conversazione su un argomento per voi importante. Ancora più eloquente è la tendenza, quando siete insieme, a sfiorarvi spesso. Ovviamente i contatti in questione vengono interrotti quasi subito, onde evitare di entrare nel territorio della sessualità vera e propria.

Quando ci si rende conto che le mani arrivano a toccarsi senza un particolare motivo, magari mentre si è in compagnia di altre persone, è davvero il caso di farsi qualche domanda! Se poi le conoscenze comuni fanno notare un’intesa palese, è molto probabile che l’amicizia abbia lasciato il posto all’attrazione.

Essere consapevoli di questo aspetto è fondamentale. La chiarezza consente infatti di non finire in impasse fastidiosi. Il fatto di provare attrazione fisica nei confronti di una persona con la quale c’è sempre stato un rapporto di amicizia può aprire diverse strade. Per sottrarsi a conseguenze poco positive è bene capire qual è il punto di vista dell’altro sul rapporto.

Se tende spesso a parlare delle sue storie sentimentali o dei semplici flirt senza però mettere in secondo piano i segnali di attrazione, è molto probabile che consideri il vostro rapporto un cuscinetto emotivo. In questi frangenti, è fessenziale scendere a patti con la razionalità e rendersi conto che, dando spazio all’attrazione, si rischia di arrivare a camminare sul terreno dei friends with benefits. L’amicizia di letto è molto diffusa ma non è per tutti. Ha infatti delle regole molto rigide aventi il fine di mantenere il distacco emotivo e non è sempre facile rispettarle.

Ovviamente esistono anche situazioni diverse rispetto a quella appena descritta. Se l’amico per cui si prova attrazione ricambia e si concentra solo su di voi anche dal punto di vista emotivo, si può pensare di dare spazio al gioco della seduzione. Un consiglio utile al proposito consiste nell’evitare comportamenti troppo scherzosi e camerateschi (se si hanno alle spalle diversi anni di rapporto può non essere immediato): non siete l’amico con cui va a giocare a calcetto la sera, ma la sua potenziale partner!