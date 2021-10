Calendario dell’avvento erotico: il regalo perfetto per un Natale hot

La stagione fredda è ormai alle porte e il Natale è dietro l’angolo. Le temperature si abbassano e l’ansia da regali si fa sentire. Niente paura: c’è un’ottima soluzione per far salire l’asticella del termometro e rendere l’ambiente hot, per stupire chi si ama, che sia un lui o una lei, e trasformare il mese di dicembre nel periodo più bello – e godurioso – dell’anno.

Di cosa parliamo? Del Calendario dell’Avvento Erotico, meraviglioso dono pensato per stupire e stupirsi giorno dopo giorno. È un prezioso dono di Natale per adulti, perché racchiude tanti sex toy da usare da soli, da sole e non solo.

Un sex toy, il miglior regalo da mettere sotto l’Albero

Partiamo dalle basi: quando una persona inizia a pensare ai regali di Natale e fa la classica lista per amici, parenti, fidanzati, mogli e mariti, generalmente non contempla la possibilità di regalare un sex toy, un gioco erotico. I motivi sono tanti: un regalo di questo tipo potrebbe causare un po’ di imbarazzo o vergogna. Quindi ci si blocca e si opta per il classico pigiama in flanella. Quest’anno è il momento di cambiare e stupire davvero chi si ama. D’altronde un sex toy offre enormi vantaggi a chi lo usa.

Innanzitutto, è una porta d’accesso ad una migliore conoscenza di sè stessi, dei propri gusti e dei modi in cui procurarsi e procurare piacere. Può essere la soluzione ideale per dare nuova vita a un rapporto di coppia, perché i sex toy possono essere usati, non solo in solitudine, ma anche insieme ad altre persone, per divertirsi e sperimentare.

È un regalo che va bene davvero per tutti e tutte, il mercato è così vasto che ognuno può trovare l’oggetto perfetto per le proprie esigenze.

Il Calendario dell’Avvento Erotico offre ancora più benefici: permette di arrivare al giorno di Natale un po’ più felici e rilassati (e già questo è un enorme traguardo) ma è anche un’occasione per vivere in modo originale la sessualità, senza taboo e pregiudizi, lasciandosi finalmente andare a tutte le sensazioni ed emozioni del momento.

Tra i tanti Calendari disponibili sul mercato, uno dei più completi e invitanti è sicuramente quello proposto da SexyAvenue, sexy shop online attivo dal 1999, che ha riunito i suoi migliori prodotti in un cofanetto tutto da scoprire.

SexyAvenue presenta il Calendario dell’Avvento Erotico 2021

Il Calendario dell’Avvento Erotico 2021 SexyAvenue racchiude 24 sorprese hot del valore di 450 euro, proposte ad un prezzo davvero speciale.

Dal 1° dicembre, sarà possibile aprire uno ad uno i 24 cassetti e scoprire qual è l’oggetto del giorno dedicato al piacere. I prodotti non sono pensati solo per uomini o per donne, ma per tutte le persone.

All’interno del cofanetto si nascondono:

11 sex toys da usare da soli, sole o in due durante le fredde giornate invernali

2 accessori bondage, perfetti per chi ama osare ed è alla ricerca esperienze più estreme, quelle che nel gergo chiamiamo kinky

2 giochi erotici per aggiungere un po’ di pepe ai momenti intimi

3 capi di lingerie per mettere in risalto le proprie forme

6 oggetti benessere per rilassarsi e dimenticarsi dello stress accumulato durante l’anno

Naturalmente, non vogliamo rovinare la sorpresa, ma una cosa vogliamo dirla: il Cofanetto custodisce anche il Succhia Clitoride Womanizer Starlet Black Edition, un mini-stimolatore per la clitoride, caratterizzato da 4 modalità di stimolazione graduali che, senza contatto, procurano un piacere sempre più intenso. Un prodotto eccezionale, assolutamente da provare.

Insieme al Calendario si riceve anche il catalogo di tutti i prodotti, in modo da scoprirne le caratteristiche e usarli nel modo giusto, per ottenere il massimo godimento. Ciliegina sulla torta? Il cofanetto è perfetto da esporre, magari accanto all’Albero di Natale contornato da lucine. Ha un design elegante, curato in ogni particolare, e rimane in piedi.

Scommettiamo che arriverai al 25 dicembre con un sorriso stampato sulle labbra e tutti i parenti si chiederanno il perché di tanta gioia? Lasciati ispirare e scopri tutte le caratteristiche del Calendario dell’Avvento Erotico 2021 nell’e-commerce di SexyAvenue.